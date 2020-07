Vem #sextar com a nossa seleção de lives!

E vamos a mais um #sextou com muitas lives para curtir! Desta vez, as atrações incluem até um célebre cavaleiro da realeza britânica. Isso mesmo, Sir Elton John fará no sábado (18) uma transmissão de um show histórico realizado em 1989, na Itália. A atração faz parte de uma iniciativa do cantor para arrecadar fundos para o combate à Covid-19.

Cá em terras brasileiras, já nesta sexta-feira (17) começamos a sextar com Paula Toller, Jorge Aragão, Chitãozinho & Xororó e muito mais. No sábado, a festa continua com artistas como Alcione, Elba Ramalho e Rio Negro & Solimões. Elba também estará presente no festival online Nordeste Pela Vida, que vai ao ar na tarde de domingo. Juntam-se a ela nomes como Alceu Valença, Lenine e Daniela Mercury.

A programação de lives conta ainda com espetáculo de teatro com Irene Ravache e um bate-papo sobre o filme Obra com seu diretor, Gregorio Graziosi, e o cineasta André Fratti. Confira o line-up completo:

Música

Sexta-feira (17)

– ANGELA RO RO

Onde: YouTube

Horário: 19h

– HUNGRIA

Onde: YouTube

Horário: 19h

– PAULA TOLLER

Onde: YouTube

Horário: 20h

– FESTIVAL SOMOS MUITOS (COM JOÃO BOSCO, TOQUINHO, IVAN LINS, GABRIEL O PENSADOR E MUITO MAIS)

Onde: YouTube

Horário: 20h

– TAYRONE

Onde: YouTube

Horário: 20h

– JORGE ARAGÃO

Onde: YouTube

Horário: 20h30

– TERESA CRISTINA

Onde: Instagram

Horário: 22h

– CHITÃOZINHO E XORORÓ

Onde: YouTube

Horário: 22h15

Sábado (18)

– ELTON JOHN

Onde: YouTube

Horário: 13h

– FELIPE ARAÚJO E FERRUGEM

Onde: YouTube

Horário: 15h

– DENNIS DJ

Onde: YouTube

Horário: 15h

– DURVAL LELYS

Onde: YouTube

Horário: 16h

– BABADO NOVO

Onde: YouTube

Horário: 17h

– TODXS MUSIC FESTIVAL

Onde: TikTok

Horário: 17h

– ALCIONE

Onde: YouTube

Horário: 18h

– ELBA RAMALHO COM MARCOS ARCANJO E RAFAEL MENINÃO

Onde: YouTube

Horário: 19h

– RIO NEGRO E SOLIMÕES, DIEGO E ARNALDO E YASMIN SANTOS

Onde: YouTube

Horário: 19h

– LIMÃO COM MEL

Onde: YouTube

Horário: 20h

– CHRYSTIAN E RALF

Onde: YouTube

Horário: 21h

– EDI ROCK

Onde: YouTube

Horário: 21h

– GABRIEL O PENSADOR

Onde: YouTube

Horário: 22h

– TERESA CRISTINA

Onde: Instagram

Horário: 22h

Domingo (19)

– JOÃO BOSCO E VINÍCIUS

Onde: YouTube

Horário: 13h

– NORDESTE PELA VIDA (COM ALCEU VALENÇA, ELBA RAMALHO, GERALDO AZEVEDO, DANIELA MERCURY E MAIS)

Onde: YouTube

Horário: 15h

– MARCELO FALCÃO E FILIPE RAT

Onde: YouTube

Horário: 17h

– RAEL

Onde: YouTube

Horário: 18h

– SOLANGE ALMEIDA

Onde: YouTube

Horário: 18h

– LECI BRANDÃO

Onde: YouTube

Horário: 19h

Teatro

Sexta-feira (17)

– ALMA DESPEJADA, COM IRENE RAVACHE

Onde: YouTube

Horário: 21h30

Sábado (18)

– MEU ABAJUR DE INJEÇÃO, COM LUCIANA CARNIELI

Onde: Zoom (retire seu ingresso aqui)

Horário: 21h30

– ONDE ESTÃO AS MÃOS, ESTA NOITE, COM KAREN COELHO

Onde: Zoom (reserve seu ingresso pelo email maosaoteatro@gmail.com)

Horário: 15h

Domingo (19)

– ONDE ESTÃO AS MÃOS, ESTA NOITE, COM KAREN COELHO

Onde: Zoom (reserve seu ingresso pelo email maosaoteatro@gmail.com)

Horário: 20h

– FRAGMENTOS, COM FELIPE OLÁDÉLÈ

Onde: YouTube

Horário: 21h30

Bate Papo

Sábado (18)

– BATE PAPO COM O DIRETOR GREGORIO GRAZIOSI E O CINEASTA ANDRÉ FRATTI SOBRE O FILME OBRA*

Onde: YouTube

Horário: 21h30

*O filme será exibido às 16h e poderá ser assistido mediante inscrição prévia por este link.