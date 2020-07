Brie Larson merece todos os likes em seu novo canal no YouTube

Assim como tem uma galera anônima se aventurando pelas redes sociais e plataformas de compartilhamentos durante a pandemia, os famosos também aproveitaram o período de pé no freio forçado para aparecer em telas diferentes do habitual. Brie Larson, a marcante Capitã Marvel, foi uma das celebridades que expandiu sua presença para o YouTube. Com o título “Então, eu tomei uma decisão”, o primeiro vídeo da atriz tem uma apresentação fofa, em que Larson explica o que acha da plataforma. “O YouTube tem sido um lugar que aprendi muito (…). Esse é o lugar para conversar sobre coisas importantes, isso não significa que também não haja conteúdo bobo”, explica. “Mas também há conversas profundas, retórica anti-racista e conteúdo inclusivo”, considera.



Mesmo com um bom intuito para entrar no YouTube, a primeira publicação do canal, nessa semana, tem quase a mesma proporção de reações positivas e negativas, cerca de 140 mil likes e 114 mil deslikes. Nos comentários, internautas, principalmente homens, também criticaram a atriz sem nenhuma explicação plausível, o que explica que, na verdade, o descontentamento é um dos meios de destilar machismo contra Larson.

Em contraponto, os comentários mais recentes foram de acolhida para a atriz. “Realmente amo seu trabalho em Capitã Marvel e Vingadores. Admiro muito pelo que representa: uma mulher muito forte que não se humilha com quem tenta derrotar dela. Eu te amo e desejo todo o sucesso para você aqui no youtube”, escreveu um dos usuários da plataforma. Já outra seguidora comentou “Você é uma atriz e pessoa incrível, mal posso esperar para ouvir mais dos seus pensamentos e rir com você!”. Inclusive, nessa onda de afeto e respeito para a atriz, os brasileiros estão marcando grande presença.

Nesta quarta-feira (15), a nova youtuber lançou o seu segundo vídeo. O tema? Videogame. Já que nos EUA hoje é o Dia Nacional do Videogame, ela aproveitou para revelar um dos hábitos que tem nas horas vagas. Enquanto joga, a atriz fala mais um pouco da sua vida, como seus hábitos de exercício e aconselha: “respeite o seu corpo para não sobrecarregá-lo”.

Vale lembrar que, infelizmente, não é a primeira vez que Brie, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2015 pelo seu papel em Room, passa por isso. Quando seu nome foi divulgado para estrelar Capitã Marvel, primeiro filme solo de uma super-heroína da companhia, os ataques na internet, com falas sexistas, foram intensos e chegaram ao nível de reclamação da ausência do sorriso da personagem, mesmo não sendo um filme de comédia. Como resposta, na época, a protagonista compartilhou montagens de super-heróis com um sorrisão, satirizando que seus colegas de telona do sexo masculino não receberam criticas parecidas. “Extra, extra, você pode ser você. Isso significa que você pode sorrir ou não. Você pode ser forte da forma que bem entender. Seja quem você é. Se alguém te disse algo diferente, não confie nesta pessoa”, escreveu Larson.

Além disso, Brie ainda cobrou mais diversidade em relação aos jornalistas que participariam da coletiva de divulgação do filme a fim de garantir a presença de profissionais mulheres, negros e de outros grupos oprimidos socialmente. Em apenas quatro semanas em cartaz, Capitã Marvel bateu a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria nos cinemas mundiais. Na fase 4 da Marvel, teremos a continuação da história do filme.

