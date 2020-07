Live traz shows de grandes artistas brasileiros em ajuda ao Nordeste

Grandes nomes da música brasileira, como Djavan, Alceu Valença, Daniela Mercury e Elba Ramalho, participam da live Nordeste pela Vida, na tarde deste domingo (19). O evento online, que vai arrecadar fundos para o combate à Covid-19 na região, tem na programação artistas de diversos gêneros em shows individuais.

Conduzida pelo ator Lázaro Ramos, e com participação especial de Patricia Pillar, a live será transmitida a partir das 15h do domingo pelo canal Multishow e também no YouTube.

O line-up completo traz Djavan, Lenine, Alceu Valença, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Geraldo Azevedo, Fagner, Johnny Hooker, Duda Beat, Chico César, Roberta Sá, Ara Ketu, Margareth Menezes, Lucy Alves, Zeca Baleiro, Moreno Veloso, Adelmario Coelho, Dorgival Dantas, Flávio José, Lucas Santtana, Targino Gondim.

O evento é uma das iniciativas do Projeto Mandacaru – rede de voluntários que trabalha no enfrentamento do novo coronavírus – e tem por objetivo arrecadar recursos financeiros e materiais para equipes de saúde.

COMO DOAR

As doações deverão ser feitas via transferência bancária para uma conta, em nome do Mandacaru, no Instituto e-dinheiro Brasil. Durante a live, um QRcode irá instruir os interessados; a prestação de contas e o destino dos recursos estarão disponíveis no site do e-dinheiro. A arrecadação será destinada às Brigadas Emergenciais de Saúde, equipes de saúde da família que atuam nos locais mais vulneráveis (como zonas rurais e periferias) e que receberão auxílio estrutural e tecnológico para o combate à pandemia.

