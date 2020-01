Veja quais são os lançamentos da Disney, Fox e Lucasfilm até 2027

A Disney está disparada quando o assunto é produção de filmes. Depois de comprar a Marvel, a FOX e a Lucasfilm, a empresa do Mickey agora detém vários títulos conhecidos e queridos pelo público. E muita coisa boa está vindo por aí.

Só neste ano, a Disney já emplacou produções como ‘Dumbo‘, ‘Capitã Marvel‘ e ‘Vingadores: Ultimato‘, que bateu um recorde de bilheteria e no momento é a segunda maior estreia mundial nos cinemas – está atrás apenas de ‘Avatar‘.

No calendário de estreias da Disney em 2019, ainda temos ‘Aladdin‘, ‘O Rei Leão‘, ‘X-Men: Fênix Negra‘, ‘Toy Story 4‘, ‘Malévola: Amante do Mal‘, ‘Frozen 2‘ e ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker‘.

A Disney não brinca em serviço mesmo! E agora, tivemos acesso à lista ENORME de futuros filmes que foi divulgada por Frank Pallota, jornalista de entretenimento e mídia da CNN.

Em um tweet feito em sua conta pessoal, Frank apresentou o calendário de estreias da empresa – e de suas produtoras recém-adquiridas – pelos próximos três anos. Até 2027, pelo menos 47 produções ganharão vida nas telonas. Alguns dos nomes chamam a atenção e discutiremos eles aqui com você.

Here's Disney's release schedule through 2027. pic.twitter.com/OPqtAZ1wfr — Frank Pallotta (@frankpallotta) May 7, 2019

A lista está com os nomes em inglês, mas é possível entender alguns títulos clássicos, como ‘Mulan‘, ‘Cruella‘ e as sequências de ‘Avatar’. Outros aparecem com a palavra “Untitled” na frente, que significa “sem título”. Isso quer dizer que o longa ainda não tem um nome oficial, mas é possível saber de que franquia ele faz parte.

Vamos analisar essa lista: Até então, em 2019 vai se encerrar com os longas que já haviam sido anunciados. Em 2020, temos já no começo do ano, no dia 14 de fevereiro, mais um filme de ‘Kingsman‘, ainda sem título revelado. Seguindo à frente, ‘Mulan‘ salta aos olhos e vemos que o live-action da guerreira estreia em 27 de março.

‘Os Novos Mutantes‘ abre uma nova porta para o universo dos X-Men e chega aos cinemas no dia 3 de abril. O longa é estrelado por Maisie Williams, a Arya Stark de ‘Game of Thrones‘. No 1º de maio, teremos um filme da Marvel para ficar de olho. Mas ele não é o único, porque mais tarde, em novembro, outro título terá sua estreia realizada.

Uma animação da Pixar aparece em junho de 2020 e ‘Jungle Cruise‘, um longa baseado no parque temático de mesmo nome, localizado em Orlando, estreia em julho. No fim do ano, outra nova animação e o live-action ‘Cruella‘, com Emma Stone no papel da vilã, entrarão em cartaz.

Já em 2021, o que chama atenção é o fato de que teremos três filmes da Marvel e cinco da Disney, espalhados pelo ano. Detalhe: todos os cinco da Disney são live-action. Ambos ainda sem título oficial confirmado. ‘Avatar 2‘ finalmente chegará aos cinemas após ter sido adiado pela empresa algumas vezes.

Em 2022, outros três filmes da Marvel saem do papel e quatro novos live-action também. Duas animações da Pixar também estão presentes e mais uma sequência da saga ‘Star Wars‘.

Ainda não se sabe muito de 2023 para frente, mas o catálogo divulgado aponta mais dois filmes de ‘Star Wars’, um live-action e as sequências 3, 4 e 5 de ‘Avatar’.

Ufa! quanta coisa! As novidades são ótimas e já nos fazem querê-las pra ontem. O que temos certeza é de que mais e mais produções sairão nessa demanda absurda da Disney. E nós estamos aqui, esperando por todas elas.