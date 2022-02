Transmissão do Oscar será mais curta e terá menos categorias

Esqueça os longos discursos e as horas no sofá para acompanhar todos os prêmios da cerimônia do Oscar. Se antes a transmissão avançava madrugada adentro, neste ano tudo deve mudar: como anunciado pela Academia nesta quarta-feira (23), a transmissão da 94ª edição – que acontece no dia 27 de março – não mostrará todas as categorias e dará menos tempo aos apresentadores e vencedores em uma tentativa de recuperar a audiência perdida nos últimos anos.

E não é para menos: em 2021, o canal ABC, responsável pela transmissão, teve uma de suas menores audiências – com apenas 9,23 milhões de espectadores – com uma queda de 51% em relação ao ano anterior. Oito das 23 categorias serão concedidas antes do início da transmissão televisiva. São elas: curta documental, edição de filme, maquiagem e penteado, curta de animação, curta de ficção e edição de som. A ideia é tornar a cerimônia mais dinâmica e dar mais tempo para as esquetes cômicas, números musicais e clipes de filmes.

No comunicado, David Rubin, o presidente da Academia do Oscar, pediu compreensão aos cineastas. “Percebemos que esse tipo de mudança pode gerar preocupação com a equidade e pedimos que você entenda que nosso objetivo tem sido encontrar um equilíbrio no qual indicados, vencedores, membros e audiência tenham uma experiência gratificante.”