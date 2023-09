The Town confirma próxima edição do festival para 2025

A organização do The Town confirmou neste domingo (10), durante coletiva de imprensa, que o festival de música terá sua segunda edição em São Paulo, prevista para 2025.

O anúncio foi feito por Roberto Medina, um dos idealizadores do megafestival, que aconteceu este ano nos dias 2, 3, 7, 9, 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, e teve todos os seus ingressos vendidos na edição de 2023.

Segundo os organizadores do evento, pelo menos 500 mil pessoas participaram dos shows ocorridos neste ano no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

Rock in Rio 2024

Roberto Medina, nome por trás do The Town e da organização do Rock in Rio, também aproveitou o evento para anunciar as datas para a realização do festival em solo carioca em 2024. O evento no Rio de Janeiro deve acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro.

No mesmo ano, o Rock in Rio também acontecerá na cidade de Lisboa, em Portugal. Segundo Medina, a capital portuguesa receberá o evento antes do Rio, a partir do dia 15 de junho. As atrações das próximas edições ainda não foram divulgadas.