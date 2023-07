Após 10 anos, O Rei Leão está de volta!

Em 2013, a superprodução O Rei Leão estreou no Brasil e fez um sucesso estrondoso. Dez anos depois, temos o retorno do rei, com direção de Julie Taymor e uma nova montagem (ainda maior). O elenco principal é formado por Jennifer Nascimento (Nala), Zama Magudulela (Rafiki), Thales Cesar (Simba), Drayson Menezzes (Mufasa) e Marcel Octavio (Scar), e segue diverso no casting dos outros papéis, com atores e dançarinos internacionais.

Zama, por exemplo, é da África do Sul, e nos contou que, em cada país para onde viaja com a peça, precisa aprender um pouco do idioma e considera isso um desafio divertido. “O fato de estarmos retratando todas as criaturas da savana é, para mim, a representação de todas as pessoas do mundo. O que apresentamos, principalmente com a música Circle of Life, é o símbolo da união. Podemos ter culturas, rostos e idiomas diferentes, mas há sempre algo que vai nos unir. Por isso me emociono todas as vezes”, diz.

Thales Cesar partilha da mesma mensagem de conexão, independentemente da onde você venha. “Estou aprendendo bastante, esse é o meu segundo musical. Eu não pude assistir quando veio pela primeira vez, a arte ainda não tinha chegado onde eu moro — sou do Jardim Angela [zona sul de São Paulo]. Agora que temos isso por lá, todos estão felizes por mim. É um misto de sentimentos, muito lindo”, conta. O Rei Leão está em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, e os ingressos estão disponíveis neste link.