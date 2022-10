Taylor Swift corta cena do clipe “Anti-Hero” após acusação de gordofobia

Atualizado em 28 out 2022, 20h15 - Publicado em 28 out 2022, 20h10

Por Lorraine Moreira

Após reação negativa do público, Taylor Swift removeu uma parte do vídeoclipe da música Anti-Hero. Na versão original da obra, que faz parte de seu novo álbum, Midnights, a artista sobe em uma balança e é declarada “FAT” (gorda, em tradução livre). Para os críticos, a imagem reforçava as ideias negativas relacionadas à palavra “gorda” e, por isso, poderia ser considerada gordofóbica.

A escritora Amanda Richards foi uma das pessoas que criticaram a cantora. Em seu boletim online, ela escreveu: “Acredito que há uma tonelada de nuances na experiência pessoal de Taylor, mas nuances não são o que você obtém dessa cena – em vez disso, você recebe outro lembrete rápido de que a gordura é uma coisa terrível de se ter, ser, sentir”.

“Tenho que imaginar que uma artista conhecida por ser tão particular e criteriosa com suas escolhas criativas pensou nas implicações dessa cena e sentiu que era importante representá-la dessa maneira”, continua Richards no texto.

Midnights bateu o recorde de álbuns mais escutados no Spotify no mesmo dia em que foi lançado. A divulgação do clipe de Anti-Hero foi feita através de uma postagem da cantora, com o seguinte texto: “assista meus cenários de pesadelo e pensamentos intrusivos em tempo real”.

Parte das pessoas e de seus fãs a encorajaram e defenderam o vídeo, pois poderia ajudar outras mulheres que lutam diariamente contra a distorção de imagem e buscam o corpo perfeito. Swift e o Apple Music, no entanto, não publicaram nota de esclarecimento e não confirmaram ou negaram o motivo para a edição.