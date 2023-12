Principais lançamentos de filmes e séries no streaming em dezembro

Rebel Moon, o novo (e altamente aguardado) filme de Zack Snyder, chega ao catálogo da Netflix nas próximas semanas. Além disso, Maestro, longa dirigido por Bradley Cooper que deve dar às caras no Oscar 2024, também será disponibilizado nas plataformas de streaming. Os fãs de documentários musicais também têm motivos de sobra para comemorar, já que Thriller 40 e John Lennon: Assassinato sem Julgamento serão lançados já nos próximos dias. Incrível, né? A seguir, você confere as principais estreias de filmes e séries no streaming em dezembro de 2023.

Filmes e séries no streaming em dezembro de 2023

A Batalha de Natal (1/12)

Protagonizado por ninguém menos que Eddie Murphy, A Batalha de Natal gira em torno de um homem que deseja, mais do que tudo, vencer o concurso anual de decoração de Natal de seu bairro. Para isso, ele faz um acordo com uma elfo chamada Pepper (Jillian Bell), que, após lançar um feitiço para aumentar suas chances de vitória, acaba causando enormes estragos em toda a cidade.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Thriller 40 (2/12)

Thriller 40 explora o legado imensurável do icônico disco de Michael Jackson, trazendo entrevistas e conteúdos inéditos sobre o álbum mais vendido de todos os tempos.

Onde assistir: Paramount+

John Lennon: Assassinato sem Julgamento (06/12)

Na semana do aniversário de morte de um dos maiores ícones da música e da cultura pop mundial, o Apple TV+ estreia a produção inédita John Lennon: Assassinato sem Julgamento. A nova série documental é narrada pelo vencedor do prêmio Emmy Kiefer Sutherland (24 Horas, The Caine Mutiny Court-Martial), apresentando entrevistas exclusivas com testemunhas e fotos inéditas que lançam uma nova luz sobre a vida e o assassinato de Lennon.

Onde assistir: Apple TV+

Merry Little Batman (8/12)

De acordo com a sinopse oficial, “Damian se verá sozinho na gigante casa de seu pai e precisará se tornar um ‘pequeno Batman’ para salvar a cidade de Gotham de criminosos que desejam acabar com o Natal”. A animação tem direção de Mike Roth (Apenas Um Show) e roteiro de Morgan Evans (Da Terra Para o Ned).

Onde assistir: Amazon Prime Video

The Crown: Temporada 6 – Parte 2 (14/12)

Em sua aguardada última temporada, The Crown lança um holofote sob a Princesa Diana, destacando o seu relacionamento com Dodi Fayed (Khalid Abdalla) e o seu fatídico acidente de carro envolvendo a perseguição de paparazzis.

Onde assistir: Netflix

Maestro (20/12)

Protagonizado e dirigido por Bradley Cooper, Maestro retrata a vida de Leonard Bernstein, que desenvolve um complexo (e conturbado) relacionamento com a atriz costarriquenha Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

Onde assistir: Netflix

Percy Jackson e os Olimpianos: 1ª Temporada (20/12)

Em Percy Jackson e os Olimpianos, um artefato valioso é roubado do Monte Olimpo e Percy se torna o principal suspeito. Para se livrar das acusações, ele e seus amigos iniciam uma jornada emocionante para capturar o verdadeiro ladrão.

Onde assistir: Disney+

Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo (22/12)

Dirigido por Zack Snyder (Liga da Justiça), Rebel Moon – A Menina do Fogo retrata as forças implacáveis do ‘Mundo-Mãe’ ameaçando exterminar um pacato vilarejo agrícola numa lua distante. Quando todas as esperanças aparentam estar perdidas, uma misteriosa forasteira surge para lutar pela sobrevivência do povo.

Onde assistir: Netflix