Sue Lyon, atriz do clássico ‘Lolita’, morre aos 73 anos

Sue Lyon, conhecida por sua renomada atuação em “Lolita”, morreu aos 73 anos.

De acordo com a imprensa internacional, a atriz morreu na quinta-feira (26), em Los Angeles. De acordo com informações de um amigo de Sue ao New York Times “a saúde da atriz estava em declínio há algum tempo”.

Em 1963, Sue venceu o Globo de Ouro de ‘Atriz Revelação’ por seu trabalho em Lolita. Ela estrelou no longa quando tinha 14 anos de idade. Na época, ela disputou o papel com outras 800 garotas e venceu.

A atriz também estrelou filmes como “A noite do Iguana”, entre outros filmes e séries de TV. Seus últimos trabalhos foram na década de 1980.

