Spotify Podcast Festival: 1ª edição do evento acontece em 04/11

30 out 2023, 12h57

Por Da Redação 30 out 2023, 12h57

Vem aí, em 04 de novembro, o Spotify Podcast Festival, o primeiro festival de podcasts ao vivo do país. Com mais de 15 grandes nomes da podosfera, o evento, que será realizado em São Paulo, celebra o formato que, nos últimos anos, passou a integrar a rotina dos brasileiros.

A programação conta com uma colab entre Marcela Ceribelli, do “Bom dia, Obvious”, e Camila Fremder, do “É Nóia Minha?”, que compartilharão curiosidades sobre cenas de rotina que elas gostariam de editar como em um podcast.

Destaque também para a sessão do Spotify “Mano a Mano”, onde Mano Brown e Semayat Oliveira recebem Silvio Almeira, Ministro dos Diretos Humanos, e Selma Dealdina, secretária executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas.

Boo Unzueta e Tata Estaniecki prometem um bate-papo bem-humorado e carregado de memes com a astróloga Papisa, proporcionando muito misticismo no episódio especial do Pod Delas. Abaixo, veja a programação completa.

Spotify Podcast Festival

Salas e horários

Continua após a publicidade

TEATRO MEGAFONE | 3° andar

Bom dia, Obvious + É Nóia Minha? | Das 11h às 12h

É Nóia Minha? Nerdcast | Das 14h30 às 15h30

Pod Delas | Das 17h às 18h

Mano a Mano | Das 19h às 20h

SALA ALTO-FALANTE | 3° andar

Gostosas também choram + Para dar nome às coisas | Das 10h30 às 11h30

TICARACATICACAST | Das 14h às 15h

Para dar nome às coisas TICARACATICACAST | Das Inteligência Ltda | Das 16h30 às 17h30

SALA AMPLIFICADOR | 2° andar

Modus Operandi | Das 11h30 às 12h30

Um Milkshake chamado Wanda | Das 15h às 16h

Os Sócios | Das 17h30 às 18h30

SALA AO PÉ DO OUVIDO | Experiências Bônus

Continua após a publicidade

Thais Galassi – 12h30-13h00

Horoscopinho Semanal – 14h-14h30

Peeweecast – 15h30-16h00

Café da manhã – 17h00-17h30

Como participar

Quer participar do evento? Os ingressos custam R$50 (com possibilidade de meia entrada) por sessão e podem ser adquiridos pelo link oficial no site Ingresse até o dia 04 de novembro ou enquanto houver disponibilidade.

Após a compra dos ingressos por sessão, será necessário trocar o ingresso QR code por uma pulseira na qual serão depositados todos os ingressos adquiridos. As pulseiras estarão disponíveis para retirada a partir do dia 28 de outubro, das 09h às 18h, no instituto Tomie Ohtake, e também na data do evento, das 9h às 18h.