6 dicas para criar e produzir seu podcast no Spotify

Atualizado em 5 out 2023, 10h19 - Publicado em 5 out 2023, 08h14

Por Da Redação Atualizado em 5 out 2023, 10h19 - Publicado em 5 out 2023, 08h14

Você já pensou em criar e produzir um podcast no Spotify? Hoje, são mais de 100 milhões de ouvintes em todo o mundo, com um aumento de 28% neste tipo de conteúdo apenas no Brasil – ou seja, um cenário positivo para quem pensa em dar os primeiros passos! Para começar de maneira certeira, Barbara Zamberlan, líder de parcerias com criadores no Spotify no Brasil, separou 6 dicas incríveis.

“Não é uma das dicas, mas algo que pode ajudar as pessoas é elas saberem que o áudio do podcast pode ser gravado no smartphone e a edição pode ser feita no mesmo aparelho ou no computador usando, inclusive, o aplicativo do Spotify for Podcasters“, conta. A seguir, você confere as dicas para criar e produzir seu podcast.

Defina o assunto e formato do seu podcast

A primeira dica é entender o seu propósito e público-alvo. Perguntas como: o que meu podcast pode oferecer que irá atrair ouvintes? Quem são as pessoas que mais se interessam por isso? podem ajudar nessa missão. Além disso, escolha um tema que você genuinamente gosta; a paixão pelo tema fica evidente nos conteúdos e atrai mais ouvintes que compartilham do mesmo interesse.

Planeje seu episódio piloto

“O planejamento do podcast é o norte para criar um primeiro episódio de qualidade, que prepare o clima para os ouvintes. Aposte em uma introdução padrão para todos os episódios, o que facilita o reconhecimento e familiarização com o show. Aproveite as deixas musicais, aqueles momentos no episódio nos quais o uso de músicas ajudam a mudar de sessão. O Spotify for Podcasters tem um biblioteca integrada com faixas musicais e efeitos sonoros grátis, o que evita problemas com direitos autorais. E, por fim, escreva um roteiro com antecedência. Ao roteirizar os episódios, os apresentadores criam um arco narrativo que guia os ouvintes pelo assunto escolhido ou guia uma entrevista com convidado, por exemplo.”

Escolha um local adequado para gravar o podcast

Não é necessário ter um estúdio completo para começar seu podcast. “Busque um ambiente em que você se sinta confortável. No aplicativo móvel Spotify for Podcasters, você encontra a ferramenta de Audio Enhancement, uma tecnologia de cancelamento de ruído e otimização de voz. Independentemente de onde a inspiração surgir, grave sem preocupação! “, conta Barbara.

Quando estiver gravando o episódio, mantenha o microfone do smartphone bem perto da boca, ou a voz pode ficar distante e menos atrativa. O Spotify inaugurou o primeiro estúdio de podcast gratuito em São Paulo. Confira os horários de gravação disponíveis no site https://calendly.com/ spotifymakingspace/sao-paolo.

‍ Entenda como editar o episódio

Editar é a parte mais técnica da criação de um podcast. Existem diversas opções de software de edição de áudio que variam em nível de sofisticação. Porém, é possível fazer uma edição de alta qualidade em cinco etapas rápidas:

Importe os arquivos de áudio para o Spotify for Podcasters.

Corte e ajuste os arquivos até conseguir os segmentos que você quer com o editor de áudio do Spotify for Podcasters.

Adicione música de fundo aos segmentos com o recurso música de fundo inteligente do Spotify for Podcasters. Com ele, você controla o volume da música de fundo nos arquivos de áudio.

Adicione transições entre os segmentos com o recurso de transições.

Salve o áudio editado e pronto, agora é só publicar.

Prepare seu podcast para o lançamento

Agora é preciso incluir todas as informações que os ouvintes irão encontrar no app, como o nome, a descrição e a arte de capa do programa. A especialista indica ser criativo na escolha do nome, capa e descrição. Dê preferência a nomes curtos (30 caracteres ou menos). Já para a capa, é importante que seja visualmente atraente e que reflita o conteúdo do seu podcast. Vale destacar também que ter uma descrição breve e clara contribui para a compreensão do conteúdo e encoraja os primeiros plays. Importante incluir os endereços dos perfis do programa em redes sociais, se disponíveis.

Publique e compartilhe seu podcast

Para finalizar, agora que você já editou o episódio e inseriu as informações sobre o programa na sua conta do Spotify for Podcasters, é só compartilhar o podcast com o mundo. Quando seu episódio ou trailer do programa estiver no ar, é só compartilhar e promover nas redes sociais.

“E sempre digo que o mais importante ao começar um podcast é se divertir, pois a jornada na podosfera será muito mais fácil se o processo de criação do programa for divertido. Para quem quiser mais informações, pode acessar o Spotify for Podcaster”, finaliza a líder de parcerias com criadores de conteúdos no Spotify no Brasil.

