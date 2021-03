Festival de Cinema de Cannes terá Spike Lee como presidente do júri

Agora vai! Depois do cancelamento do Festival de Cinema de Cannes em 2020 por conta da pandemia, o festival está programado para acontecer de 6 a 17 de julho e com uma grande estreia na presidência do júri: Spike Lee.

O diretor renomado já havia sido convidado para assumir o posto ano passado e, nesta edição, se tornará a primeira pessoa negra no comando do júri. O anúncio foi feito pela organização do evento nesta terça-feira (16).

Com uma lista de 47 filmes comandados e criados por Spike Lee, a organização definiu o profissional como “um dos maiores diretores de sua geração. Há 30 anos, o incansável Spike Lee traduz com precisão as questões de sua época de uma forma resolutamente contemporânea que nunca deixa o entretenimento de lado”, aparece no comunicado.

He said “Yes”.

AGAIN!

He said "Yes".

AGAIN!

Conversation with Spike Lee, President of the Jury of the Festival de Cannes from 6 to 17 July 2021! #Cannes2021 pic.twitter.com/G1ZFX3pJ9V — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 16, 2021

A resposta do diretor ao convite feito pelo delegado geral do festival, Thierry Frémaux, foi registrada e divulgada no Twitter. “Reserve meu voo agora, eu e minha esposa iremos!”, brincou o roteirista.

Além de Spike Lee, o júri já teve outros artistas afrodescendentes, como a cineasta Ava DuVernay, em 2018, e o ator Will Smith, em 2017.

A escolha do diretor para o cargo de presidente deve estabelecer diversidade e proporcionalidade, que tardaram a acontecer, como padrão não só para o Festival de Cannes como para as demais premiações.