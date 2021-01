“Soul” é um dos grandes vencedores do 1º Critics Choice Super Awards

Foi realizada neste domingo (10) a primeira edição do Critics Choice Super Awards, premiação realizada pela Critics Choice Association, uma organização de críticos de entretenimento dos Estados Unidos e do Canadá, para eleger os melhores filmes e séries de ação, super-heróis, terror, ficção científica, animação e fantasia.

Conquistando o prêmio de melhor animação, Soul, da Pixar, foi um dos grandes vencedores do evento, levando também o troféu de melhor dublador para Jamie Foxx, que dá voz ao protagonista Joe Gardner, e melhor dubladora para Tina Fey, que interpreta a alma 22.

Já Palm Springs, do serviço de streaming Hulu, conquistou os prêmios no setor da ficção científica e fantasia, sendo eleito o melhor filme e com seus atores Andy Samberg e Cristin Milioti ganhando, respectivamente, os títulos de melhor ator e atriz.

Entre as séries, a produção da Amazon Prime Video, The Boys, arrebatou quatro troféus: melhor série de super-herói, melhor atriz em série de super-herói para Aya Cash e melhor ator e vilão, ambos prêmios conquistados por Antony Starr.

A premiação também concedeu um prêmio especial a Star Trek por seu legado cultural ao longo dos últimos 55 anos, sempre atraindo e aumentando sua base de fãs leais com novas histórias e personagens.

A lista completa de vencedores pode ser conferida abaixo:

FILMES

Melhor Filme de Ação

Destacamento Blood

Melhor Ator em Filme de Ação

Delroy Lindo (Destacamento Blood)

Melhor atriz em Filme de Ação

Betty Gilpin (A Caçada)

Melhor Animação

Soul

Melhor Dublador em Filme de Animação

Jamie Foxx (Soul)

Melhor Dubladora em Filme de Animação

Tina Fey (Soul)

Melhor Filme de Super-Herói

The Old Guard

Melhor Ator em Filme de Super-Herói

Ewan McGregor (Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa)

Melhor Atriz em Filme de Super-Herói

Margot Robbie (Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa)

Melhor Filme de Terror

O Homem Invisível

Melhor Ator em Filme de Terror

Vince Vaughn (Freaky – No Corpo de um Assassino)

Melhor Atriz em Filme de Terror

Elisabeth Moss (O Homem Invisível)

Melhor Filme de Ficção Científica ou Fantasia

Palm Springs

Melhor Ator em Filme de Ficção Científica ou Fantasia

Andy Samberg (Palm Springs)

Melhor Atriz em Filme de Ficção Científica ou Fantasia

Cristin Milioti (Palm Springs)

Melhor Vilão em Filme

Jim Carrey (Sonic: O Filme)

SÉRIES

Melhor Série de Ação

Vikings

Melhor Ator em Série de Ação

Daveed Diggs (Snowpiercer)

Melhor Atriz em Série de Ação

Angela Bassett (9-1-1)

Melhor Série de Animação

BoJack Horseman

Melhor Dublador em Série de Animação

Will Arnett (BoJack Horseman)

Melhor Dubladora em Série de Animação

Kaley Cuoco (Harley Quinn)

Melhor Série de Super-herói

The Boys

Melhor Ator em Série de Super-herói

Antony Starr (The Boys)

Melhor Atriz em Série de Super-herói

Aya Cash (The Boys)

Melhor Série de Horror

Lovecraft Country

Melhor Ator em Série de Horror

Jensen Ackles (Supernatural)

Melhor Atriz em Série de Horror

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Melhor Série de Ficção Científica ou Fantasia

The Mandalorian

Melhor Ator em Série de Ficção Científica ou Fantasia

Patrick Stewart (Star Trek: Picard)

Melhor Atriz em Série de Ficção Científica ou Fantasia

Natasia Demetriou (What We Do in the Shadows)