“Gal foi a cantora que me pariu como a artista que sou hoje”, diz Assucena

Assucena é uma das vozes convidadas para a Casa Clã, um evento realizado por CLAUDIA com Boa Forma, Bebê.com e Elástica, que celebrará o Dia Internacional da Mulher de 8 a 11 de março, na Casa Higienópolis, em São Paulo.

A cantora, que é ex-integrante do trio musical As Baías (anteriormente conhecido como As Bahias e a Cozinha Mineira), traz para o palco do evento uma apresentação em homenagem à Gal Costa (1945 – 2022). O setlist será formado por uma versão exclusiva inspirada no repertório do show Rio e também posso chorar, com recriações das canções do disco ao vivo Fa-tal — Gal a todo vapor, sucesso de 1971 da cantora baiana.

“Quando adentrei a obra de Gal, descobri a grandiosidade, força e inteligência que essa mulher possuía. Quando escutamos uma intérprete da envergadura dela, vamos para um Brasil desde Carmen Miranda, Dorival Caymmi, Dalva de Oliveira, Dona Ivone Lara, Tim Bernardes, Marina Lima até Lulu Santos… É uma cantora que atravessa gerações.” Assucena

“Estou muito feliz de poder trazer essa homenagem a esse monumento chamado Gal Costa para a Casa Clã. Homenagear uma artista como Gal, ao mesmo tempo que é difícil, é muito prazeroso por se tratar de uma obra tão extensa”, declara a artista. “Quando falamos de Gal somado à semana do Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, temos uma artista fundamental, tanto do ponto de vista comportamental como cultural. Procurei trazer trabalhos dela que sejam muito fortes para a natureza da mulher, ao mesmo tempo que são canções fundamentais do repertório dela, sendo populares.”

O show intimista conta ainda com a participação do músico Rafael Acerbi e acontece no dia 09 de março, em apresentação exclusiva para convidados. “Teremos uma versão com violão, guitarra e um pouco de base. Tenho um show que estou amando levar pelo Brasil que se chama ‘Rio e também posso chorar‘, que eu faço com a banda, mas essa será uma versão intimista, criada especificamente para a Casa Clã. Estamos ensaiando algo bem especial.”

Sobre a apresentação, Assucena dá um pequeno spoiler do que não pode faltar na setlist. “Vou trazer uma das canções mais icônicas de Gal, que é Baby. Quando Gal partiu, eu decidi colocá-la no bis, e foi tão linda a força da plateia junto comigo que não tirei mais. E quero colocar também aquela canção maravilhosa de uma felina [risos], é isso que posso dizer”, conta a artista, fazendo referência à canção Tigresa.

“Gal foi a cantora que me pariu como a artista que sou hoje. Quando o disco ‘Fa-tal’ fez 50 anos, era tão importante para a minha vida e para a minha decisão de ser uma artista, que eu não poderia passar pelos seus 50 anos sem homenageá-lo. Comecei essa homenagem à obra dela um ano antes de Gal partir”, conta a artista.

Conectada aos pilares que regem a Casa Clã, Assucena ressalta como o espaço de discussão sobre temas como autoconhecimento foram fundamentais para sua jornada. “Sendo uma mulher trans, nomear todas as minhas angústias, prisões às quais eu estava inserida e poder ser livre só foi possível por uma busca de autoconhecimento. Então, acho essa proposta da CASA Clã incrível, principalmente vinda da vozes femininas que tiveram, historicamente, suas vozes silenciadas e apagadas. É um momento de construção e acúmulo de autoconhecimento, para que a gente se fortaleça e extermine esse câncer chamado machismo.”

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações. Confira aqui a programação completa.

Inscrições para as atividades

Para participar das atividades, é necessário preencher os formulários a seguir: dia 09, para dia 10 e para dia 11 de março.

