Sex and The City: relembre os sapatos mais icônicos de Carrie Bradshaw

É impossível não se apaixonar pelos sapatos icônicos de Carrie Bradshaw em Sex and The City, né? Ao longo de seis temporadas (e dois filmes divertidíssimos), a personagem serviu alguns dos pares mais deslumbrantes e exóticos da história da televisão americana.

Agora, aproveitando a disponibilização do seriado completo no catálogo da Netflix, nós revisitamos alguns dos pares mais emblemáticos calçados por Sarah Jessica Parker. Confira:

1. Manolo Blahnik Hangisi

Abrimos a lista com um momento verdadeiramente inesquecível: quando Mr. Big pede Carrie em casamento a presenteando com um deslumbrante Manolo Blahnik Hangisi azul. Sim, a partir deste momento, os anéis de noivado viraram coisa do passado!

2. Manolo Blahnik Mary Janes

Sim, teremos muitos ‘Manolos’ na lista (nem precisamos dizer que Carrie é apaixonada pelo designer). Há dois motivos que tornam esse par tão especial: em primeiro lugar, ele aparece em um dos episódios mais icônicos da série (“A Woman’s Right to Shoes”), quando a protagonista comparece a uma festa de aniversário de casamento e seus sapatos são roubados.

Além disso, a própria Sarah Jessica Parker chegou a revelar durante uma entrevista que este é o seu calçado favorito de toda a produção. Tá bom ou quer mais?

3. Sandálias Jimmy Choo Slingback

No início da terceira temporada, Carrie começa a namorar um político local, Bill Kelley. Os dois passam uma noite romântica em Staten Island, que logo é interrompida quando ela percebe que irá se atrasar para a balsa de volta à Manhattan. Ela até consegue chegar a tempo, porém, perde os seus deslumbrantes sapatos no caminho.

4. Chanel monocromático

Não é à toa que Carrie usou esse par de botas monocromáticas da Chanel em mais de uma ocasião. Porém, o momento mais icônico envolvendo o calçado aconteceu no episódio em que a protagonista viaja para Paris ao lado de Aleksandr Petrovsky, no final da sexta temporada.

5. Saltos de neve

Ok, não dá para imaginar que alguém em sã consciência usaria um par de saltos como estes para caminhar por uma Nova York soterrada em neve.

Porém, estamos falando de Carrie Bradshaw: é óbvio que ela transformaria uma simples caminhada no inverno em um grande momento fashionista.

6. Saltinho Manolo a la Barbie

Muito antes de Barbie se tornar um fenômeno no mundo inteiro, Carrie já ditava tendência com o seu Manolo Pink. Além de vibrante, o par traz uma belíssima joia no topo do calçado (algo que, para muitos, representa a marca Manolo Blahnik em sua melhor forma).

7. Botas com estampa de cobra

As botas aparecem com bem menos frequência no seriado. Contudo, quando surgem, entregam tudo. E, claro, esse par com estampa de cobra presente na terceira temporada está entre os mais memoráveis da produção.

8. Meias de arco-íris (menção honrosa)

Por mais que não seja exatamente um par de sapatos, é impossível não citar as divertidíssimas meias que Carrie usou para tomar vinho na sala de seu icônico apartamento. Queremos uma igual!