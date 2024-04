Principais lançamentos do streaming em abril de 2024

Entre os lançamentos do streaming em abril, estão a disponibilização de todas as temporadas de Sex and The City no catálogo da Netflix, a aguardada estreia de “Wish: O Poder dos Desejos”, na Disney+, e a chegada do drama LGBTQIA+ “Todos Nós Desconhecidos” no acervo do Star+. Mas não para por aí: na próxima semana, a produção japonesa “Dias Perfeitos”, indicada a Melhor Filme Internacional no Oscar 2024, chega ao MUBI.

A seguir, você confere as principais estreias de filmes e séries no streaming em abril de 2024:

Sex and The City: Temporadas 1 a 6 (01/04)

Uma das séries mais importantes da história da televisão, “Sex and The City” chega completa ao catálogo da Netflix após um acordo de licenciamento entre a plataforma e a Warner Bros Discovery.

Agora, é possível rever (ou quem sabe assistir pela primeira vez) a icônica trajetória de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e suas amigas enquanto encontram e ressignificam o afeto na cidade de Nova York.

Onde assistir: Netflix

Wish: O Poder dos Desejos (03/04)

Asha, de dezessete anos, descobre uma terrível verdade sobre o mestre dos desejos de sua cidade. Agora, ela e seu bode Valentino precisam lutar contra o tempo para alertar a população antes que seja tarde demais.

Onde assistir: Disney+

Ripley: 1ª Temporada (04/04)

“Ripley” é uma minissérie de suspense psicológico protagonizada por Andrew Scott (“Todos Nós Desconhecidos”).

Adaptada do romance policial de Patricia Highsmith, a produção segue os passos de Tom Ripley, um vigarista que mora em Nova York e é contratado por um magnata para convencer seu rebelde filho a voltar para casa.

Onde assistir: Netflix

Dias Perfeitos (12/04)

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional deste ano, “Dias Perfeitos” acompanha Hirayama conciliando seu trabalho como zelador dos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão por música, literatura e fotografia.

Contudo, sua rotina é lentamente interrompida por encontros inesperados que o forçam a se reconectar com seu passado.

Onde assistir: MUBI

Franklin: 1ª Temporada (12/04)

Em dezembro de 1776, Benjamin Franklin já havia alcançado renome internacional por seus experimentos com eletricidade.

No entanto, sua determinação e habilidade são postas à prova quando ele se lança em uma missão secreta em direção à França, buscando apoio para lutar a favor da independência dos Estados Unidos.

Onde assistir: Apple TV+

Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes (19/04)

A segunda parte da franquia dirigida por Zack Snyder traz Kora e os guerreiros sobreviventes se preparando para defender Veldt, seu novo lar, contra as forças do Realm.

Onde assistir: Netflix

Todos nós Desconhecidos (24/04)

Numa noite em seu prédio praticamente vazio em Londres, Adam (Andrew Scott) tem um encontro casual com seu misterioso vizinho Harry (Paul Mescal), o que traz uma grande quebra à sua rotina. À medida que os dois se aproximam, Adam se vê forçado a encarar antigos traumas de infância.

Onde assistir: Star+