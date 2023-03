Tapete vermelho do Oscar muda de cor pela primeira vez em 60 anos; entenda

Pela primeira vez em seis décadas, o tapete vermelho do ‘Oscar’ será champagne. Inusitado, né? A mudança radical acontece por conta do horário de verão estadunidense. Como o evento começa às 15h (horário local), a iluminação natural ainda está clara. Para os organizadores da cerimônia, isso não combinaria com os trajes glamourosos das estrelas.

“É por isso que trocamos a cor do tapete de vermelho para champanhe”, revela Lisa Love, colaboradora da revista Vogue, que teve a ideia ao lado de Raúl Àvila, diretor criativo do Met Gala em Nova York.

De acordo com Love, a mudança na cor ajudará a transformar a chegada das superestrelas em um evento noturno. Ela afirma que, no fundo, sempre sentiu que havia uma desconexão entre o elegante código de vestimenta com o cenário ensolarado de Los Angeles, visto que o tapete vermelho sempre foi iniciado durante a tarde.

É muito mais elegante, afinal, é champagne”, declarou Bill Kramer, CEO da Academia de Hollywood.

Como assistir ao Oscar 2023

O ‘champagne carpet’ será transmitido pelo canal E! a partir das 18h (horário de brasília). Já a cerimônia principal começa às 21h, e é possível assistir através da emissora TNT ou serviço de streaming HBO Max.

