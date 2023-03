Oscar 2023: confira todos os looks do tapete ‘champagne’ em tempo real

Hoje é noite de Oscar 2023! E para os amantes de moda, não há nada melhor do que acompanhar o tapete vermelho da premiação. Aliás, vale lembrar que, pela primeira vez em seis décadas, o tapete da cerimônia será champagne, quebrando a tradição do vermelho. Estrelas como Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Rihanna, Angela Bassett e, segundo rumores, Lady Gaga, estarão presentes no evento.

Quem apresenta o champagne carpet diretamente do Teatro Dolby (Los Angeles) neste ano é a atriz Laverne Cox. Quem quiser acompanhar a chegada dos famosos em tempo real, pode sintonizar no canal E!, a partir das 18h no horário de Brasília.

A seguir, você confere os melhores looks dos atores mais prestigiados de Hollywood:

Vanessa Hudgens

Laverne Cox

Sofia Carson

Brendan Fraser

Elizabeth Olsen

Jamie Lee Curtis

Malala Yousafzai

Sandra Oh

Halle Bailey

Ariana DeBose

Sarah Polley

Continua após a publicidade

Florence Pugh

Ana de Armas

Angela Bassett

Jennifer Connely

Austin Butler

Cara Delevigne

Paul Mescal

Phoebe Waller-Bridge

Nicole Kidman

Jessica Chastain

Michelle Yeoh

Emily Blunt

Kate Hudson

Cate Blanchett

Lady Gaga