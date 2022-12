Novo especial natalino de Mariah Carey passará na TV; veja como assistir

Mariah Carey lançará um novo especial natalino! O “Merry Christmas to All” estreia no Paramount+ em 24 de dezembro, véspera de Natal. E se você não possui uma assinatura, sem problemas: a produção também será exibida na MTV no dia seguinte (25/12), às 21h30. Não tem como perder, né?

O espetáculo foi gravado em Nova York, no Madison Square Garden. A apresentação traz a cantora e compositora apresentando vários de seus sucessos festivos, incluindo a atemporal “All I Want for Christmas Is You“. Atualmente, a faixa está no topo das paradas norte-americanas.

Já no Spotify, o hit segue quebrando recordes, assumindo a vice-liderança do serviço de streaming. Aliás, desde o seu lançamento em 1993, a música se destaca anualmente na época natalina.