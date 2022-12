6 séries sobre Natal para maratonar nessa época do ano

Tem coisa melhor do que aproveitar as festas de final de ano para descansar e passar bons momentos ao lado das pessoas que gostamos? E para quem gosta de uma boa maratona, existem opções temáticas que podem aquecer o coração, divertir e fazer entrar no clima da temporada. Aqui, você descobre 6 séries sobre Natal para dar o play na Netflix.

Um Natal Nada Normal

O final do ano é tempo de celebrar, reunir-se com amigos e familiares e ser feliz ― ou é isso que a gente espera. Para Bastian, no entanto, os acontecimentos foram bem diferentes: ele resolve passar as festas com a família e acaba descobrindo que o irmão está em um relacionamento sério com sua ex-namorada. Além disso, os pais do menino também têm um grande segredo. A minissérie possui três partes e é estrelada por Luke Mockridge.

Dash & Lily

Dash & Lily é uma produção baseada em uma série de livros e é voltada para o público jovem. No final do ano, dois adolescentes conversam por meio de um caderno de desafios que fica escondido em uma livraria. Apesar de não se conhecerem pessoalmente, os dois têm muitas coisas em comum e podem criar uma forte conexão. Uma daquelas histórias para suspirar e ficar com o coração quentinho!

Elfos

E se eu te falar que terror, fantasia e Natal podem dar uma boa mistura? A história de Elfos começa quando uma família decide passar o natal em uma ilha remota. No caminho, o veículo atropela uma criatura estranha, que é resgatada pela filha adolescente. Com o tempo, uma sequência de mistérios sobre a criatura vão sendo revelados e a ilha vai revelando segredos obscuros.

Continua após a publicidade

Como Acabar com o Natal

Como acabar com o Natal é uma série sul-africana lançada em 2020, e que teve sua segunda temporada divulgada em 2021. No enredo, Tumi é a filha pródiga que vai passar o Natal na casa de sua família. Mas, depois de acidentalmente estragar os planos de casamento de sua irmã, ela precisará correr contra o tempo para consertar as coisas antes que seja tarde demais.

Namorado de Natal

Quem não ama um bom romance natalino? A série norueguesa conta a história de uma menina que está cansada de ser pressionada a ter um relacionamento amoroso e resolve ir atrás de um namorado para impressionar seus pais no Natal – uma mentira que pode acabar causando uma certa dose de confusão e muitas surpresas!

Arranjo de natal

Um improvável romance de Natal brota entre um rapper famoso e uma jornalista obstinada depois deles terem suas sacolas trocadas em um shopping. Mas será que vai dar certo, apesar das diferenças? É isso que você descobre ao dar o play!