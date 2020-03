“Eu sou minha barriga?”, Billie Eilish questiona padrões de beleza

Billie Eilish, além de seu talento e das músicas melancólicas, é conhecida por seu estilo único, caracterizado pelas roupas largas. Quem acompanha a cantora de 18 anos sabe que não se trata apenas de uma preferência pessoal, mas também de uma relação complicada que a jovem tem com seu próprio corpo.

Durante o primeiro show de sua nova turnê mundial, “Where Do We Go?”, que aconteceu na noite de segunda-feira (9) em Miami, Billie trouxe o assunto à tona. Em um dos interlúdios da apresentação, a cantora aparece tirando suas roupas enquanto desabafa sobre os padrões de beleza e sobre as críticas que recebe por conta de suas roupas.

“Você gostaria que eu fosse menor? Mais fraca? Mais suave? Mais alta? Gostaria que eu ficasse quieta? Meus ombros te provocam? Meus seios? Eu sou minha barriga? Meus quadris? O corpo com o qual eu nasci não é o que você queria? Se uso o que é confortável, não sou mulher”, diz ela.

“Se eu retirar as camadas, eu sou uma vagabunda. Embora você nunca tenha visto meu corpo, ainda o julga e me julga por isso. Por quê?”, completa Billie.

Veja um vídeo do momento, gravado por um fã, abaixo:

Em nova interlude Billie Eilish aparece tirando sua blusa, para ficar só de sutiã. pic.twitter.com/wx3RzYlaF3 — COBERTURAS BEBR (@coberturasBEBR) March 10, 2020

Leia o discurso na íntegra abaixo:

“Você tem opiniões sobre minhas opiniões, sobre minha música, sobre minhas roupas, sobre meu corpo. Algumas pessoas odeiam o que eu visto. Algumas pessoas elogiam isso. Algumas pessoas usam isso para envergonhar os outros. Algumas pessoas usam isso para me envergonhar. Mas eu sinto você assistindo, sempre. Então, enquanto eu vejo seus olhares, sua desaprovação ou seu suspiro de alívio. Se eu vivesse por eles, nunca seria capaz de me mover. Você gostaria que eu fosse menor? Mais fraca? Mais suave? Mais alta? Gostaria que eu ficasse quieta? Meus ombros te provocam? Meus seios? Eu sou minha barriga? Meus quadris? O corpo com o qual eu nasci não é o que você queria? Se uso o que é confortável, não sou mulher. Se eu retirar as camadas, eu sou uma vagabunda. Embora você nunca tenha visto meu corpo, ainda o julga e me julga por isso. Por quê? Fazemos suposições sobre as pessoas com base em seu tamanho. Nós decidimos quem eles são, nós decidimos o que eles valem. Se eu uso mais, se eu uso menos. Quem decide o que isso me faz? O que isso significa? Meu valor é baseado apenas na sua percepção? Ou a sua opinião sobre mim não é minha responsabilidade?”

Billie Eilish no Brasil

A turnê “Where Do We Go?” passará pelo Brasil em maio deste ano. Em São Paulo, a apresentação acontece no dia 30, no Allianz Parque. Já no Rio, o show está agendado para o dia 31, na Jeunesse Arena.

Os ingressos estão disponíveis para venda a partir de R$ 245 no site da Eventim.