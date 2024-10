Maratonou “Ninguém Quer”? Veja outras comédias românticas com tom nostálgico

A série “Ninguém Quer”, recém-lançada pela Netflix, virou um hit entre as comédias românticas. Em seus primeiros 10 dias de lançamento, ela registrou 35,4 milhões de visualizações.

A trama gira em torno do romance entre a apresentadora de um podcast sobre sexo, Joanne (Kristen Bell), e o rabino Noah (Adam Brody). O casal pode até não ser compatível, mas é quase impossível impedir que o amor surja entre eles. A partir do primeiro encontro, surgem dilemas que desafiam a fé e os padrões de comportamento de ambos.

Parte da explicação do sucesso é a nostalgia que os atores trazem a quem viveu a adolescência nos anos 2000: Brody pode ser considerado o primeiro nerd apaixonável em seu papel na série The OC, enquanto Bell foi uma destemida investigadora em Veronica Mars.

Outro motivo para o acúmulo de fãs é a união de todos os clichês possíveis, como um meet-cute inusitado, um namoro improvável e, claro, pessoas que tentam separá-los.

A ficção, que se baseia em uma história real, adiciona outro fator que aproxima o público dos episódios: personagens com sentimentos e inseguranças reais. “Ninguém Quer” já foi renovada para a segunda temporada, com previsão de estreia para 2025.

Confira outras séries para maratonar enquanto espera:

Fleabag

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) é uma jovem adulta que precisa lidar com problemas quase universais sob o ponto de vista feminino: problemas de relacionamento, frustração sexual e profissional, além de conflitos familiares.

Onde assistir: Prime Video

The Good Place

A egocêntrica Eleanor morre e é enviada ao lado bom do Além por engano. Para continuar lá, ela se esforça para se tornar uma pessoa melhor.

Onde assistir: Netflix

Insecure

Insecure é uma série de comédia que conta a história de Issa Dee (Issa Rae) e Molly Carter (Yvonne Orji), duas melhores amigas que vivem em Los Angeles e enfrentam os desafios da vida moderna

Onde assistir: Netflix

Love Life

A série é uma antologia de comédia romântica que acompanha a vida amorosa de diferentes pessoas, desde o primeiro amor até o último. Cada temporada tem um protagonista diferente e cada episódio conta a história de um dos seus relacionamentos. Na primeira, conhecemos Darby (Anna Kendrick) e os seus infortúnios amorosos.

Onde assistir: MAX

New Girl

Essa é uma sitcom americana que conta a história de Jess, uma jovem que se muda para um apartamento com três homens solteiros após um término de relacionamento.

Onde assistir: Prime Video

