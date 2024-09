‘Ainda Estou Aqui’ é o filme escolhido para representar Brasil no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA) anunciou, nesta segunda-feira (23), a escolha do filme Ainda Estou Aqui como a produção que irá representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2025.

A decisão da Comissão de Seleção foi unânime, e os dez pré-selecionados para a categoria de Melhor Filme Internacional serão revelados no dia 17 de dezembro. Os finalistas, por sua vez, ganharão reconhecimento um mês depois, após divulgação da lista com todos os indicados ao Oscar 2025.

Enredo e reconhecimento mundial

Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, o primeiro longa-metragem do Globoplay é ambientado no Brasil de 1971. A trama mostra um país em crise e sob o controle da ditadura militar.

A história é baseada em um livro de Marcelo Rubens Paiva, e tem como protagonista a mãe do autor, Eunice Paiva, mulher e mãe que enfrentou a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento de seu marido.

Destaque nos festivais de cinema internacionais, o longa vem conquistando críticos desde a sua estreia mundial, no Festival de Veneza 2024, em que conquistou o prêmio de Melhor Roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorena e foi aplaudido de pé pelo público.

O filme também foi apresentado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e ganhará destaque em outros dois eventos: O Festival de Cinema de Nova York e o AFI Fest, que é organizado por uma das maiores instituições do cinema norte-americano, a renomada American Film Institute.

A narração da trajetória da família Paiva após um evento traumático desbancou fortes concorrentes, como Motel Destino e Cidade; Campo, e ganha cada vez mais atenção global. Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção, disse em nota publicada no Instagram: “Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”.

Distribuído nos Estados Unidos pela Sony Pictures Classics, o filme será exibido na 48º edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro. No cinema, a data de estreia está marcada para o dia 7 de novembro.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

“Não é gostoso envelhecer, ver o colágeno desaparecer”, diz Adriane Galisteu