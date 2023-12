Será que você adivinha os 10 filmes e séries mais assistidos na Netflix?

Maratonar séries e filmes virou um hábito cada vez mais presente na vida das pessoas, especialmente após a pandemia. Em 2023, não foi diferente, com tantos lançamentos que deram vontade de não sair do sofá. E, em clima de fim de ano, a Netflix divulgou uma lista especial com as produções mais assistidas em seu catálogo, entre filmes, séries e novelas nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com a plataforma de streaming, a primeira temporada da série O Agente Noturno, com Gabriel Basso, Eve Harlow e D.B. Woodside no elenco, foi a grande vencedora da lista, com um total de 812.100.000 horas vistas globalmente.

Entre os destaques brasileiros, a novela infantil Chiquititas, produzida pelo canal SBT e que está no catálogo da Netflix, está entre as 50 obras mais vistas. A produção ocupou a 38ª posição do ranking global. Foram assistidas 162 milhões de horas da novela entre janeiro e junho de 2023.

Entre os mais conhecidos do público está a série Wandinha, estrelada por Jenna Ortega, que conquistou fama por sua história e estética bem diferenciada. Na trama, inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na ‘Escola Nunca Mais’, ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos.

Filmes e séries mais vistos da Netflix em 2023

Filmes

A Mãe

Luther – O Cair da Noite

Resgate 2

Certas Pessoas

Mistério em Paris

Na Sua Casa Ou Na Minha?

Entre Facas e Segredos 2

Fantasma e Cia

O Pálido Olho Azul

Agente Infiltrado

Séries

O Agente Noturno (1ª temporada)

Ginny e Georgia (2ª temporada)

The Glory (1ª temporada)

Wandinha (1ª temporada)

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Você (4ª temporada)

A Rainha do Tráfico (3ª temporada)

Outer Banks (3ª temporada)

Ginny e Georgia (1ª temporada)

FUBAR (1ª temporada)