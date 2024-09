Cottagecore: decoração campestre combina nostalgia, romantismo e simplicidade

O cottagecore é mais do que uma tendência de moda ou decoração: é uma celebração da vida simples no campo, da conexão com a natureza e do resgate de tradições manuais. Inspirado pela idealização de um estilo de vida rural europeu, o cottagecore tem ganhado espaço em lares que buscam uma atmosfera acolhedora e cheia de memórias.

“Ele é inspirado na estética da vida no campo, remetendo a uma idealização europeia relacionada à atividades manuais. O estilo traz uma vivência tranquila, ligada à natureza”, explica Alis Celuppi Dal Vesco, gerente de estilo feminino da Riachuelo. Na moda, isso se traduz em roupas com babados, rendas, bordados e estampas florais, além de tecidos leves e fluidos.

“O cottagecore vai além da estética, é uma forma de reinterpretar o espaço com um olhar sensível para o simples e o natural” Felipe Carolo, arquiteto

Já no universo da decoração, o estilo se destaca pela mistura de eementos rústicos e românticos. Felipe Carolo, arquiteto, descreve a essência do estilo: “para mim, o cottagecore vai além da estética, é uma forma de reinterpretar o espaço com um olhar sensível para o simples e o natural. Ele surge do diálogo entre as referências do cliente e o que o espaço oferece, sempre respeitando a história do lugar”.

Essa abordagem dá origem a ambientes que são verdadeiros refúgios, com materiais naturais e um design que privilegia a simplicidade e o conforto.

Entre os principais elementos que definem o estilo cottagecore na decoração estão:

Materiais naturais: Madeira, cerâmica artesanal, linho e algodão. Esses materiais trazem textura e autenticidade ao ambiente. Paleta de cores suaves: Tons terrosos, verdes suaves, beges, cremes e pastel criam uma atmosfera calma e acolhedora. Mobiliário vintage ou artesanal: Peças de design simples e funcional, com acabamento rústico, são predominantes no cottagecore . Elementos decorativos manuais: Bordados, crochês e objetos artesanais, como cerâmicas e peças em tricô, reforçam a estética artesanal. Estampas florais e xadrez vichy Muito presentes em tecidos de cortinas, almofadas ou até mesmo nas paredes, essas estampas evocam o romantismo e a vida no campo.

“Não imponho o cottagecore em um projeto, ele nasce organicamente através das memórias e das necessidades de quem vai viver no ambiente. Cada material, cada peça, tem uma função emocional e prática, criando um espaço que realmente se sente como um lar”, pontua o arquiteto sobre o aspecto emocional e pessoal que o estilo carrega. Ao que Alis acrescenta, apontando que o cottagecore é definido pela leveza e pelo toque de nostalgia.

Ao contrário do rústico e provençal, o cottagecore tem uma abordagem menos formal e ornamentada, buscando uma estética que reflete simplicidade e aconchego.

“O estilo celebra o imperfeito, o artesanal, e privilegia uma estética mais afetiva. Não se trata de criar um espaço visualmente perfeito, mas, sim, de projetar um ambiente que seja um verdadeiro lar, cheio de memórias e histórias”, complementa Carolo.

Incorporar o cottagecore em diferentes cômodos da casa pode ser feito de forma simples. “A escolha de cores e texturas é crucial. Tecidos estampados, bordados à mão e diferentes tipos de madeira podem trazer uma sensação de naturalidade e conforto sem sobrecarregar o espaço. Objetos artesanais e peças de mobiliário com um toque pessoal são essenciais para consolidar o estilo”, sugere o arquiteto.

Assim, o cottagecore se firma como uma tendência que vai além da moda e da decoração, trazendo uma verdadeira experiência sensorial e emocional para os lares, com foco no que é simples, natural e, acima de tudo, afetivo.

