Nostalgia dos anos 2000 para o fim de semana

Chegamos à metade de 2020 e a playlist de hoje (3) é marcada por grandes sucessos do início dos anos 2000. Selecionada pelo editor de arte de CLAUDIA, Miro Branco, Pop 00’s reúne desde Britney Spears a Beyoncé, com clássicos que vão elevar o astral.

“Escolhi um pop nostálgico, de quando me mudei do interior pra São Paulo e me achava muito moderno ouvindo tudo isso. Estava me descobrindo gay, e foi uma fase maravilhosa”, comenta ele. “Ouvia estações de rádio e comprava Cds. Foram músicas tão marcantes que nem parecem ter mais de 10 a 20 anos”, diz.

