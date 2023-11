Os filmes premiados na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Na noite da última quarta-feira, 01 de novembro de 2023, aconteceu, na Cinemateca Brasileira, a premiação da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Entre homenagens ao gestor cultural e diretor regional do Sesc, Danilo Santos de Miranda, falecido no domingo (29/10), e sessão especial de Ferrari, de Michael Mann, a noite foi repleta de cinema nacional e discursos emocionados.

A edição marcou a estreia do Prêmio Netflix, que visa auxiliar filmes nacionais ainda sem acordos com streamings, e também do Prêmio Paradiso, com um propósito similar, mas focado na distribuição de produções nacionais nas salas de cinema brasileiros. Confira abaixo a lista completa dos premiados e também os filmes em cartaz na repescagem, disponíveis no CineSesc (Rua Augusta, 2075) e no Cine Satyros Bijou (Praça Franklin Roosevelt, 172).

PRÊMIO DO JÚRI

Composto por Bárbara Raquel Paz, Enrica Fico Antonioni, Lenny Abrahamson, Mariëtte Rissenbeek e Welket Bungué, o júri votou entre os filmes da Competição Novos Diretores mais votados pelo público:

Quando Derreter, de Veerle Baetens, melhor filme de ficção

Samuel e a Luz, de Vinícius Girnys, melhor documentário

Se Eu Pudesse Apenas Hibernar, de Zoljargal Purevdash, menção honrosa

Jaya (Asog), melhor interpretação

PRÊMIO DO PÚBLICO

Essa votação acontece a cada sessão, na qual os espectadores recebem cédulas de votação com escalas de 1 a 5. O resultado proporcional dos filmes com maiores pontuações determina os vencedores:

La Chimera, de Alice Rohrwacher, melhor filme de ficção estrangeiro

Da Cor e da Tinta, de Weimin Zhang, melhor documentário estrangeiro

Somos Guardiões, de Edivan Guajajara, Chelsea Greene e Rob Grobman, melhor documentário brasileiro

A Metade de Nós, de Flávio Botelho, melhor ficção brasileira

PRÊMIO DA CRÍTICA

Categoria comandada pela imprensa especializada:

O Dia que Te Conheci, de André Novais Oliveira, melhor filme brasileiro

Afire, de Christian Petzold, melhor filme estrangeiro

PRÊMIO DA ABRACCINE

A Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema segue a tradição de destacar filmes nacionais, nesta edição com um recorte de mulheres estreantes por trás das câmeras:

Sem Coração, de Nara Normande e Tião

PRÊMIO NETFLIX

Estreia da categoria na Mostra, a ideia é licenciar e exibir, em mais de 190 países, um filme brasileiro que ainda não tinha nenhum contrato de distribuição em streaming:

Saudade Fez Morada Aqui Dentro, do diretor Haroldo Borges

PRÊMIO PARADISO

Outro estreante, focado na distribuição de produções brasileiras nas salas de cinema, a partir da votação do público na Mostra Brasil:

Saudade Fez Morada Aqui Dentro, do diretor Haroldo Borges

PRÊMIO BRADA

Pela segunda vez na Mostra, o Prêmio de Melhor Direção de arte, escolhido pelo Coletivo de Diretoras de Arte do Brasil, concede um troféu para o trabalho de um diretor de arte:

Pamela Khadra, direção de Arte de Vale do Exílio

PRÊMIO CULTURES OF RESISTANCE (Creative Activism Award)

Inédito no país, o prêmio de US$ 10 mil foi concedido ao documentário Somos Guardiões, dos diretores Chelsea Greene, Rob Grobman e Edivan Guajajara. O valor é destinado para equipamentos tecnológicos que auxiliam os povos originários a cuidar e proteger a floresta.

Repescagem da Mostra de Cinema de São Paulo

Cine Satyros Bijou | 02 a 05 de novembro

Quinta-feira, 02 de novembro de 2023

15:00 – MONISME, de Riar Rizaldi, Indonésia

17:15 – LEITE, de Stefanie Kolk, Países Baixos

19:10 – SETE INVERNOS EM TEER, de Steffi Niederzoll, Alemanha

21:10 – O ADEUS MAIS LONGO, de Ido Mizrahy, Israel

Sexta-feira, 03 de novembro de 2023

15:00 – MADEMOISELLE KENOPSIA, de Denis Cùtè, Canadá

16:40 – SCHLAMASSEL, de Sylke Enders, Alemanha

18:50 – ROXANA, de Parviz Shahbazi, Irã

21:10 – MULHERES BRILHANTES, de Sylvie Gautier, França

Sábado, 04 de novembro de 2023

18:00 – UM FIM DE SEMANA EM GAZA), de Basil Khalil, Palestina

19:45 – OS JUNCOS, de Cemil Agacikoglu, Turquia

22:00 – IRMANDADE DA SAUNA A VAPOR, de Anna Hints, Estônia, França e Islândia

Domingo, 05 de novembro de 2023

15:00 – TERRA MORTA, de Lance Larson, Estados Unidos

16:50 – QUARTOS VERMELHOS, de Pascal Plante, Canadá

19:00 – O AQUÁRIO, de Glorimar Marrero Sanchez, Espanha

20:45 – QUASE TOTALMENTE UM PEQUENO DESASTRE, de Umut Subasi, Turquia

Cinesesc | 02 a 08 de novembro, quinta a quarta-feira

Quinta-feira, 02 de novembro de 2023

14:00 – O AMOR DO MUNDO, de Jenna Hasse, Suécia

15:45 – FRAGMENTOS DO PARAÍSO, de KD Davison, Estados Unidos

18:00 – UM DIA NOSSOS SEGREDOS SERÃO REVELADOS, de Emily Atef, Alemanha

20:45 – A METADE DE NÓS, de Flavio Botelho, Brasil

Sexta-feira, 03 de novembro de 2023

14:00 – MULHER DE . . . , de Malgorzata Szumowska, Michal Englert, Polônia, Suíça

16:50 – DEVAGAR, de Marija Kavtaradze, Lituânia, Espanha, Suécia

19:10 – O DIA QUE TE CONHECI, de André Novais de Oliveira, Brasil

21:00 – SOMOS GUARDIÕES, de Edivan Guajajara, Chelsea Greene, Rob Grobman, Estados Unidos, Brasil

Sábado, 04 de novembro de 2023

14:00 – O OUTRO LAURENS, de Claude Schmitz, Bélgica, França

16:30 – TODO MUNDO AMA JEANNE, de Cèline Devaux, França, Portugal

18:40 – DA COR E DA TINTA, de Weimin Zhang, Estados Unidos, Brasil, China

21:00 – QUANDO DERRETER, de Veerle Baetens, Bélgica, Países Baixos

Domingo, 05 de novembro de 2023

14:00 – OPONENTE, de Milad Alami, Suécia, Noruega

16:30 – ASOG, de Sean Devlin, Filipinas, Canadá

18:45 – SE EU PUDESSE APENAS HIBERNAR, de Zoljargal Purevdash, Mongólia

21:00 – SAMUEL E A LUZ, de VinÌcius Girnys, Brasil, França

Segunda-feira, 06 de novembro de 2023

14:00 – FREMONT, de Babak Jalali, Estados Unidos

16:00 – RICARDO E A PINTURA, de Barbet Schroeder, França, Suécia

18:15 – SAUDADE FEZ MORADA AQUI DENTRO, de Haroldo Borges, Brasil

20:40 – LA CHIMERA, de Alice Rohrwacher, Itália, França, Suécia

Terça-feira, 07 de novembro 2023

14:00 – A MENINA, de Laura Amelia Guzman, República Dominicana

16:00 – A FERA NA SELVA, de Patric Chiha, França, Bélgica, Áustria

18:15 – UNDERGROUND – MENTIRAS DE GUERRA, de Emir Kusturica, vários países

21:40 – SEM CORAÇAO (HEARTLESS), de Nara Normande, Brasil, França, Itália

Quarta-feira, 08 de novembro de 2023

14:00 – MEU CASULO DE DRYWALL, de Caroline Fioratti, Brasil

16:30 – A NOITE, de Michelangelo Antonioni, Itália, França

19:15 – VALE ABRAÇO, de Manoel de Oliveira, Portugal, França, Suécia