Blink-182 anuncia cancelamento de show no Lollapalooza 2023

A banda Blink-182 acaba de anunciar o cancelamento de suas apresentações na América do Sul para o Lollapalooza 2023, incluindo o show que realizaria no Brasil em 25 de março. O pronunciamento vem em meio a dezenas de rumores acerca da ausência do grupo em território nacional. Contudo, a organização do festival garante que o conjunto retorna ao line-up na edição de 2024. Confira:

Informações de reembolso

Através de comunicado oficial, o Lollapalooza Brasil informou que os consumidores que adquiriram as modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day poderão manter o ingresso ativo e comparecer ao evento ou, no período de 01/03 a 07/03, solicitar o reembolso do valor integral.

Todavia, os ingressos não poderão ser utilizados para a edição de 2024. Você pode conferir mais informações no site oficial do evento.

Twenty One Pilots é o substituto oficial

Twenty One Pilots, que já se apresentou duas vezes no Autódromo de Interlagos, retorna ao Lollapalooza para substituir o Blink-182. Até o momento, não há informações sobre novos lotes para o dia, que continuam esgotados.

Twenty Øne Piløts no #LollaBR 2023! Estamos muito felizes em anunciar que o Twenty Øne Piløts está de volta ao Lollapalooza Brasil! Depois dos dois shows inesquecíveis nas edições de 2016 e 2019, a dupla formada por Tyler Joseph e Josh Dun retorna ao #LollaBR no sábado! pic.twitter.com/8oRmBKD7au — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 1, 2023

