Livraria Cultura consegue liminar no STJ e reverte falência

A Livraria Cultura conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender sua falência, decretada na última segunda-feira (26). A decisão, aprovada pelo ministro Raul Araújo, e foi confirmada nesta quinta-feira (29). De acordo com o advogado Gustavo Bismarchi, que representa a livraria, serão tomadas “todas as medidas” para a reabertura das unidades da livraria em São Paulo e Porto Alegre.

“A liminar passará a valer assim que os agentes do poder público forem comunicados. A partir de amanhã, já serão implementadas todas as medidas para reabertura das lojas, até julgamento definitivo do recurso, o que viabiliza a retomada das atividades da Livraria Cultura”, afirmou o advogado.

O ministro Raul Araújo determinou que sejam retomadas as obrigações do plano de recuperação judicial, que foi aprovado pela assembleia geral de credores e aprovado pela Justiça em 2018.

Lojas fechadas

As lojas da livraria Cultura foram fechadas na última segunda-feira (26), incluindo a loja icônica localizada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. A decisão veio a partir da crise econômica que o grupo vinha vivenciando desde 2015, e em fevereiro deste ano, a livraria contou que estava com dívidas de R$ 285,4 milhões.

A Livraria Cultura

Uma das principais livrarias no coração de São Paulo, a Cultura foi inaugurada em 1969 por Eva Herz, e foi herdada por seu filho Pedro Herz, responsável pela expansão da rede a partir de 2007, quando ela abriu sua primeira megastore – a última da família – e era administrada pelos filhos do livreiro.