Livraria Cultura fecha loja do Conjunto Nacional, em São Paulo

A icônica Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, fecha as portas oficialmente na última segunda-feira (26), após a confirmação do decreto de falência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo emitido em maio.

Na ocasião, a empresa requereu uma liminar, mas foi derrubada: “A falência da agravante, diante do global inadimplemento do plano de recuperação, tem como objetivo proteger o mercado e a sociedade, assim como fomentar o empreendedorismo e socializar as perdas provocadas pelo risco empresarial”, diz a decisão do Tribunal da Justiça sobre o caso.

A livraria agora cumpre ordem de despejo, não permitindo mais clientes entrarem na loja, além de terem desativado o site. Nas redes sociais, os frequentadores lamentaram a perda de um lugar tão marcante para a cidade de São Paulo.

O fechamento da Livraria Cultura é uma verdadeira perda para a sociedade. É doloroso presenciar o fim de uma empresa que tinha como premissa o trabalho com o conhecimento. pic.twitter.com/yXs2uEO6Un — Daniela Aparecida (@danielasouzamg) June 27, 2023

To muito triste que a livraria cultura fechou, sério! É meu rolê favorito da paulista, comprar um frappucino de brigadeiro e depois ir la ler um livro ou passear olhando as estantes! 😔 pic.twitter.com/coFq00xbfy — be (@caraybea) June 27, 2023

A falência

A Livraria Cultura foi inaugurada em 1969, e se tornou uma das redes mais tradicionais do país. Vinham enfrentando uma forte crise desde 2015, após o encolhimento do mercado editorial que se estendeu por mais de quatro anos. Porém, em 2020, a Justiça já havia rejeitado um pedido de mudança no plano de recuperação da empresa, e apontado que a falência poderia ser decretada.

No início de fevereiro deste ano, a Justiça de São Paulo decretou a falência da empresa. Na época de entrada em recuperação judicial, a livraria já comentava estar em crise econômico-financeira e havia informado dívidas de R$ 285,4 milhões. De acordo com o magistrado Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho, o novo plano de recuperação, firmado em 2021, também não foi cumprido pela empresa. A defesa da livraria afirmou que não há previsão de reabertura.

A Livraria Cultura

Uma das principais livrarias no coração de São Paulo, a Cultura foi inaugurada em 1969 por Eva Herz, e foi herdada por seu filho Pedro Herz, responsável pela expansão da rede a partir de 2007, quando ela abriu sua primeira megastore – a última da família – e era administrada pelos filhos do livreiro.