Confira as lives já programadas por artistas para agitar o Carnaval

Por conta da pandemia da Covid-19, a folia deste ano terá que ser de casa e não haverá feriado prolongado de Carnaval. Mesmo assim artistas e bloquinhos marcam presença online para divertir os foliões. Mama Darling, Carna Geek, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bell Marques, Daniela Mercury, Olodum e Léo Santana prometem agitar as próximas semanas.

Mama Darling, que no primeiro ano contrariando a expectativa de reunir 100 pessoas no bloquinho, levou 15 mil pessoas para rua e tomou uma proporção estrondosa. Em 2021, o objetivo é levar conhecimento e alegria, em três sábados de carnaval, com duas lives cada, pela plataforma Vimeo.

“Entre a nossa diversão iremos arrecadar fundos para apoiar a Casa Florescer que acolhe mulheres trans em vulnerabilidade social e as direcionam para o mercado de trabalho, ação admirável”, conta Mama.

Para fazer doações entre as transmissões, que serão nos dias 13, 20, 27, entre às 16h e 20h, é necessário mandar um e-mail para: cadiversidade@gmail.com. “O festival vai ter debate, mostra fotográfica e ação social.

O MinhoQueens é formado por três pessoas, eu a drag Mama Darling, Will Medeiros e Luis Giusti ambos DJs. E também temos a Drag Paola Cadilac, nossa DJ drag residente”, explica Mama que contratou 100 pessoas para ajudar no evento online, boa parte do público LGBTQIA+ que perdeu o emprego por conta da pandemia.

O CarnaGeek vai agitar os amantes de cultura nerd nos dias 12, 13, 14 de março, no período da manhã das 11h às 13h e tarde das 15h às 17h, pela plataforma Vimeo. A ideia é levar a folia para dentro de casa do jeito que o nerd gosta, online.

“Esse ano, em sua segunda edição, o CarnaGeek vai acontecer em cima de um trio elétrico em São Paulo, e tudo será transmitido pela internet. Serão painéis, bate papos, apresentações culturais e muita música”, conta Erica Arikawa produtora de eventos e organizadora da ação.

Erica desde criança teve proximidade com a cultura nerd pela televisão com Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, Chaves da hora do almoço. Sua infância aliada à participação na organização do MinhosQueens da Mama Darling de 2019 a inspiraram para criar seu próprio bloquinho nerd. O CarnaGeek, após muita luta e com a ajuda de patrocinadores, surgiu em 2020 e caiu no gosto da garotada nerd.

“Eventos geek geralmente têm um custo muito alto e pouca gente tem acesso. A ideia foi criar algo acessível que todos pudessem participar e, online, teremos um alcance ainda maior de pessoas. O fator distância não irá impedir a nossa diversão”, diz.

O projeto é patrocinado pela Secretária de Cultura e Economia Criativa de SP por meio do ProAC Expresso LAB. Erica está à procura de patrocinadores para sortear brindes para os telespectadores da transmissão, os possíveis apoiadores podem mandar e-mail para: erica@eventologia.com.br.

Os famosos que sempre marcam o carnaval presencial também programa eventos online. Cláudia Leite e Ivete Sangalo já prometeram live no dia 13 de fevereiro para animar os fãs, mas ainda não revelaram o horário e plataforma:

“Eu & Ela. Ela & Eu. Dia 13/02 é dia da gente juntar coração com coração, fã com fã, alegria com alegria. Nascemos pra fazer música, pra espalhar amor e pra fazer carnaval. Bora juntar tudo isso com aqueles hits que vocês acreditam que não podem faltar? Diga aí o que a gente tem que cantar de qualquer jeito, bebê! Bora, “Oh, Ivetchy aí!”, @ivetesangalo.”



Bell Marques também confirmou pelo Instagram presença online no carnaval pelo YouTube, às 16h, no dia 14 de fevereiro. Não terá comemorações nas ruas mas em casa sim, de acordo com o cantor.

“Brilhaê Camaleão! No domingo de carnaval em 2021, tem #LIVE no YouTube! Prepare o seu abadá, encontro marcado no dia 14 de fevereiro, às 16h00.”

Quem também confirmou live foi Daniela Mercury, no dia 12 de fevereiro, às 20h30, no YouTube. Léo Santana com o Parangolé e Harmonia do Samba também prometeram transmissão, mas ainda não deram mais detalhes a respeito. O grupo Olodum também usou o Instagram para divulgar a live do dia 12 de fevereiro, às 19h, mas ainda não informou a plataforma da transmissão.

“A estagiária não sabe guardar segredo de vocês! Avisa pra todo mundo que vai rolar LIVE DE CARNAVAL do Bloco Olodum. A produção que me perdoe, mas notícia boa tem que ser compartilhada e a propósito quero ver todo mundo compartilhando essa notícia hein? “.