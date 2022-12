Principais lançamentos dos streamings em janeiro de 2023

Os amantes de filmes e séries têm motivos de sobra para ficarem alegres em janeiro. Isso porque os serviços de streaming estão preparando estreias empolgantes para começar 2023 com o pé direito. Uma delas é “Olhar Indiscreto”, thriller erótico com Emanuelle Araújo e Débora Nascimento que promete incendiar as telinhas na virada de ano. Na trama, iremos acompanhar uma voyeur que arrisca a própria vida após se envolver num perigoso triângulo amoroso.

“The Last of Us”, baseada no jogo homônimo, também é um dos lançamentos mais esperados do primeiro semestre. Com Pedro Pascal no elenco, a obra sufocante gira em torno de uma dupla tentando sobreviver em um mundo pós-pandêmico mortal.

E também há espaço para quem adora uma comédia romântica, já que “Casamento Armado” com Jennifer Lopez chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 27 de janeiro. Incrível, né?

A seguir, você confere as principais estreias dos streamings no próximo mês:

Olhar Indiscreto – 1ª Temporada (Netflix)

Protagonizada por Emanuelle Araújo e Débora Nascimento, “Olhar Indiscreto” gira em torno de Miranda, uma voyeur insaciável que coloca a própria vida em risco após se envolver em um sedutor e perigoso triângulo amoroso.

Data de lançamento: 01/01

Velma – 1ª Temporada (HBO Max)

Não tem como não ficar animado com a estreia de “Velma”, série animada que abordará a origem de uma das personagens mais queridas de “Scooby-Doo”. Vale lembrar que a produção terá foco no público adulto, abordando temáticas como a recém revelada orientação sexual de nossa querida investigadora.

Data de lançamento: 12/01

The Last of Us – 1ª Temporada (HBO Max)

Não é exagero afirmar que “The Last of Us”, estrelada por Pedro Pascal, é uma das séries mais aguardadas do próximo ano. Baseada no jogo homônimo desenvolvido pela Naughty Games, a produção acompanha Joel e Ellie tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico dominado pela violência.

Data de lançamento: 15/01

Casamento Armado (Amazon Prime Video)

Com Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge e Lenny Kravitz, “Casamento Armado” gira em torno de Darcy e Tom, que reúnem suas famílias, que não se dão muito bem, para uma cerimônia luxuosa numa ilha privada. Contudo, as coisas saem do controle quando todos os convidados são feitos de refém.

Data de lançamento: 27/01

Falando a Real (Apple TV+)

Essa super comédia estrelada por Harrison Ford e Jason Segel acompanha Jimmy, que está enfrentando o luto pela perda da esposa. Para tentar sair do fundo do poço, ele decide adotar uma nova postura emocional: ser brutalmente honesto com todos. Contudo, a decisão acaba trazendo ainda mais caos para a sua vida.

Data de lançamento: 27/01

Pamela Anderson – Uma História de Amor (Netflix)

Pamela, a love story — an intimate and humanizing portrait of one of the world’s most famous blonde bombshells, following the trajectory of @pamelaanderson's life and career — premieres January 31 pic.twitter.com/7w1D3BdvHc — Netflix (@netflix) December 13, 2022

O aguardado documentário sobre Pamela Anderson estreia no final de janeiro no catálogo da Netflix. A produção trará relatos sinceros, vídeos do acervo pessoal da estrela e diários escritos pela própria atriz. Aliás, a obra também revelará a opinião de Anderson sobre o seriado “Pam & Tommy”, do Hulu, que foi realizado sem o seu consentimento.

Data de lançamento: 31/01

Pantera Negra: Wakanda Forever (Disney+)

A emocionante sequência de “Pantera Negra” deve chegar ao catálogo do Disney+ no final de janeiro. Na trama, Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira) e Ramonda (Angela Bassett) precisam unir forças para combater Namor (Tenoch Huerta), que deseja iniciar uma guerra contra todas as nações do mundo — incluindo Wakanda.

Data de lançamento: janeiro de 2023