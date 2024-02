As tendências de make para arrasar no carnaval

A temporada mais alegre do ano já está chegando e é hora de cair na folia. Fantasia pronta? Então chegou a vez da maquiagem.

Seja nos bailes ou na avenida, quem quer arrasar na produção deve apostar na make cintilante e reluzente – tendências que prometem marcar presença neste carnaval.

Vale brincar com diferentes texturas, cores e efeitos para conseguir resultados sofisticados e versáteis. Tem possibilidades para todos os estilos e gostos. Confira!

Bocão poderoso

Seja para curtir os bloquinhos, arrasar nas festas ou acompanhar os desfiles na avenida, uma coisa é certa: neste carnaval os lábios vão brilhar- e muito! O resultado é garantido com o Batom Cristal Natura Una, que traz em sua composição pigmentos perolados multidimensionais para irradiar um brilho único e glamouroso. Com seis opções de cores, ele pode ser usado não só como batom, mas também como sombra e até iluminador. É só aplicar nas áreas que desejar para dar um toque glow à sua make. Um coringa para levar no bolso e retocar a produção sempre que quiser, certo?

Olho ousado

A ideia aqui é investir em sombras com cores marcantes, para você não passar despercebida. Para alcançar um efeito marcante nos olhos, Natura traz a Sombra Líquida Fix Natura Una, que conta com alta pigmentação e excelente fixação e chega em cinco cores incríveis e duas opções de acabamento, metálico ou matte. Sua textura cremosa adere muito bem à pele e dispensa o uso de primer, além de ser à prova d’água. Aplique uma versão bastante pigmentada – é possível usar apenas uma tonalidade, bem marcante, ou misturar várias e construir um mosaico para lá de divertido e fácil de fazer.

Corpo iluminado

E não é só o rosto que promete brilhar neste carnaval, não. Braços, colo, pernas e qualquer outra área que estiver à mostra também pode brilhar. O look é conquistado com o Iluminador Rosto e Corpo Natura Una, que tem a exclusiva combinação de partículas peroladas e metalizadas com diferentes reflexões e transmissões de luz para proporcionar um sofisticado efeito iluminado e acabamento acetinado na pele do rosto e do corpo. Com textura leve e não oleosa, ele é perfeito para todos os tipos e tons de pele.

Sobrancelhas coloridas

A tendência surgiu nos desfiles de moda e logo chegou às produções de carnaval. Super impactante, a produção é facílima: basta passar o corretivo líquido por cima dos fios da sobrancelha e, depois, aplicar a Sombra líquida Fix Natura Una colorida, para o resultado ficar bem contrastante.

Agora que você já sabe o que promete arrasar nesse carnaval, é só caprichar na superprodução e cair na folia!