Kylie Minogue anuncia show no Brasil com sua nova turnê “Tension”

Dona de hits como “Can`t Get You out of My Head” e “Padam Padam“, a cantora australiana Kylie Minogue confirmou sua ao Brasil no ano que vem. A artista virá com sua nova turnê, Tension, que passará por alguns países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colombia, México e Uruguai.

Em terras brasileiras, o show vai acontecer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 15 de agosto de 2025. A venda de ingressos começa no dia 30 de outubro.

“Estou muito animada em anunciar a TENSION TOUR 2025. Mal posso esperar para dividir momentos lindos e empolgantes com os fãs de todo o mundo, celebrando a era Tension e muito mais! Tem sido uma jornada eletrizante até agora, e agora, prepare-se para seu close-up, porque eu vou chamar: Luzes, Câmera, Ação… e haverá muito ‘Padaming!”, Kylie faz referência a sua música vencedora do Grammy, “Padam Padam” e a faixa de abertura de seu novo álbum Tension, “Lights Camera Action”.

O novo projeto conta com 13 faixas e participação de grandes nomes da indústria, como The Blessed Madonna, Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo e Sia.

Em 2023, com o lançamento de Tension, o ano foi de retorno da diva para os holofotes. Este ano, ela se manteve em destaque participando de eventos como o BST Hyde Park, festival de música londrino, no qual convidou a brasileira Anitta para se apresentar, além de ter marcado presença no Met Gala.

