Quanto custa o uniforme do Brasil para os Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 têm sua cerimônia de abertura nesta sexta-feira (26), e o Time Brasil teve sua vestimenta produzida e idealizada pela Riachuelo em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil.

Desde o anúncio e a revelação das peças, a marca recebeu uma série de críticas que tomaram as redes sociais, apesar de sua proposta em respeitar a ‘brasilidade’ através da confecção por bordadeiras do semiárido nordestino.

Ainda assim, a coleção do ‘Time Brasil’ abriu as vendas para o público brasileiro no dia 3 de julho e, a apenas um dia da abertura, ainda é possível adquirir as peças e se sentir parte da equipe. Reunimos as peças disponíveis no site da fast fashion e seus preços, veja:

Uniforme Oficial do Comitê Olímpico do Brasil

A coleção do uniforme oficial do COB está à venda no site da Riachuelo, e conta com uma variedade de produtos, como uma jaqueta jeans bordada, moletom com capuz e camisetas amarelas, entre outros itens.

O destaque da coleção, e considerada uma das peças mais polêmicas nas redes, é a Jaqueta Jeans Unissex COB. A peça é feita de um material jeans – decisão criticada nas redes devido à importância do evento – e seu verdadeiro charme está nas costas, que contam com um bordado feito à mão pelas costureiras da região de Timbaúba dos Batistas, sertão do Rio Grande do Norte.

A peça abraça o conceito de moda circular, sendo feita de jeans reciclado. A jaqueta é o item mais caro da coleção, e custa R9,90 com três estampas diferentes: a arara, o tucano e a onça.

Continua após a publicidade

A coleção também conta com duas camisetas femininas em amarelo. Uma delas, com modelagem levemente grudada à silhueta do corpo, conta com letras impressas em branco escrevendo ‘Brasil’, com o escudo na manga.

Já a outra vem em um tom de amarelo mais vibrante e se destaca pelas suas listras brancas, e também conta com o logo na manga. O custo é de R$69,90 e 79,90, respectivamente.

Ambas as camisetas também chegaram à loja de varejo na versão masculina, com um custo de R$79,90 e R$99,90, respectivamente.

Ainda em camisetas, a Riachuelo lançou uma versão em azul marinho com listras brancas e, também, o escudo do Brasil na manga. A versão feminina custa R$79,90, enquanto a masculina chega por R$99,90.

Se você não quiser adquirir a jaqueta, mas ainda quiser um toque de calor no look, a coleção do COB vem acompanhada de uma Blusa de Moletom com Capuz.

Continua após a publicidade

A peça se destaca pela presença de azul marinho e verde, além de listras brancas e as letras do ‘Brasil’ em amarelo – uma verdadeira homenagem à bandeira do país. Ambas as versões, feminina e masculina, custam R$299,90.

Para complementar o look das blusas de moletom, também está disponível a calça de moletom jogger em azul marinho, com alguns breves detalhes em branco. Tanto a versão masculina quanto a feminina estão disponíveis por R$159,90.

E você pode curtir os jogos com peças do time dos pés à cabeça! As roupas vieram acompanhadas de três cores de chinelo da Havaianas: azul, amarelo e branco, que estão disponíveis por R$59,90.

Na coleção não poderia faltar um acessório para compor a energia do look, não é mesmo? O único acessório da coleção é uma Bolsa Crossbody Verde, com uma pequena bandeira do Brasil no canto inferior. O acessório custa R$119,90.

Os pequenos também não ficaram de fora da diversão. A versão infanto-juvenil da blusa de moletom está disponível por R9,90, enquanto a calça moletom está em R9,90. Os pequenos também ganharam a camiseta amarela sem listras, com um preço de R,90.

Continua após a publicidade

A novidade para as crianças é a camiseta infantil branca com o desenho do mascote ‘Ginga’, disponível por R$49,90. Há também outra camiseta com um degradê amarelo e verde, com desenho do mascote, por R$69,90. Por fim, a coleção juvenil finaliza com uma bermuda verde, que custa R$69,90.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.