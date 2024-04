25 pizzarias brasileiras estão entre as melhores da América Latina

O 50 Top Pizza, mais influente guia do setor mundial de pizzas, aconteceu pela primeira vez na América Latina e traz 25 pizzarias brasileiras no ranking. A premiação aconteceu na última quarta (17) no Rio de Janeiro.

São 14 países latino-americanos presentes na listagem, que este ano está em sua primeira edição. O Brasil, com suas 25 casas, é o país mais representado. Em seguida vem a Argentina com oito e o Chile com seis. São Paulo se consolidou como a capital da pizza na América Latina com 10 endereços presentes no guia.

Os grandes vencedores do 50 Top Pizza América Latina

Quem levou o primeiro lugar da lista foi a Leggera Pizza Napoletana, de André Guidon. A pizzaria localizada em São Paulo foi eleita a melhor pizzaria da América Latina para 2024.

Também na capital paulista, quem ficou com o segundo lugar foi o QT Pizza Bar. Além do prêmio, o proprietário Matheus Ramos conquistou o prêmio de melhor pizzaiolo no Pizza Maker do ano de 2024 – Prêmio Ferrarelle.

No terceiro degrau do pódio está Ti Amo de Victoria e Carola Santoro em Buenos Aires, Argentina, que também recebeu o prêmio especial Performance do Ano 2024 – Prêmio Robo.

Na quarta posição está A Pizza da Mooca, em São Paulo, Brasil, que também levou para casa o Prêmio Pizza do Ano 2024 – Latteria Sorrentina com sua Sobrasada PIRINEUS. E na quinta posição está Allería em Providencia, Chile, que também conquistou o Prêmio Melhor Lista de Sobremesas 2024 – Prêmio Cremoso – La Dispensa.

Continua após a publicidade

A cerimônia de entrega de prêmios foi apresentada pelo ator italiano Nicola Siri e transmitida ao vivo nas plataformas de mídia social da rede.

Os 10 primeiros colocados no 50 Top Pizza Latin America 2024 entram por direito nas 100 Melhores Pizzarias do Mundo, que se reunirão no Teatro Mercadante de Nápoles no dia 10 de setembro para o 50 Top Pizza World 2024.

CONFIRA O RANKING COMPLETO 50 TOP PIZZA LATIN AMERICA 2024

1. Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasil

2. QT Pizza Bar – São Paulo, Brasil

3. Ti Amo – Adrogué, Argentina

4. A Pizza da Mooca – São Paulo, Brasil

5. Allería – Providencia, Chile

6. Ardente – Cidade do México, México

Continua após a publicidade

7. Pizzaria Unica – São Paulo, Brasil

8. Imilla Alzada – La Paz, Bolívia

9. Ferro e Farinha – Rio de Janeiro, Brasil

10. Atte. Pizzaria Napoletana – Buenos Aires, Argentina

11. Flama – Miraflores, Peru

12. Veridiana – São Paulo, Brasil

13. Grazie Pizzaria Napoletana – Maceió, Brasil

14. 400 Pizzaria – Las Condes, Chile

15. Chichilo’s – Santa Fé, Argentina

Continua após a publicidade

16. Siamo nel Forno – Buenos Aires, Argentina

17. Baco Pizzaria – Brasília, Brasil

18. Grazie Napoli – Santo André, Brasil

19. Capricciosa – Rio de Janeiro, Brasil

20. Domani – Pizza Napoletana – Providencia, Chile

21. Coltivi – Rio de Janeiro, Brasil

22. Davvero Pizzería – Ñuñoa, Chile

23. Luigia – Foz do Iguaçu, Brasil

24. Ciao Pizzeria Napoletana – Porto Alegre, Brasil

25. Núvola – Buenos Aires, Argentina

26. Otto e Mezzo Pizza Verace – Bento Gonçalves, Brasil

27. Cincinnati – Buenos Aires, Argentina

Continua após a publicidade

28. Locale Pizza – Rio de Janeiro, Brasil

29. Capri – Lo Barnechea, Chile

30. Quintal 333 – Governador Valadares, Brasil

31. ST Giovanni’s – Las Condes, Chile

32. Frasca – Carlos Barbosa, Brasil

33. Vinny’s – Brasília, Brasil

34. Carlos – São Paulo, Brasil

35. Francisca del Fuego – Buenos Aires, Argentina

36. Pizzaiolo – Medellín, Colômbia

37. Portarossa – Pampatar, Venezuela

Continua após a publicidade

38. Paradiso – Pedro Juan Caballero, Paraguai

39. Pizzeria La Clásica – San Salvador, El Salvador

40. L’Incanto – Punta del Este, Uruguai

41. Di Bari Pizza – São Paulo, Brasil

42. Il Caminetto – Santo Domingo, República Dominicana

43. Seba’s – Uvita, Costa Rica

44. Dopodomani – Naguanagua, Venezuela

45. Pizza di Casabona – Santos, Brasil

46. Piccola Fattoria – Rio de Janeiro, Brasil

47. L’Aperó Pizza – Cidade da Guatemala, Guatemala

48. Wilma’s Pizza – São Paulo, Brasil

49. Vallino Pizzaria Napoletana – Domingos Martins, Brasil

50. Paesano – La Plata, Argentina

50. Le Mani Pizza Napoletana – Passo Fundo, Brasil

50 . La Nonna – Aguascalientes, México

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.