Joelma fala sobre canções favoritas da carreira e show no Turá 2023

Joelma é uma das atrações principais do Festival Turá, com apresentação marcada para este domingo (25) no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E em entrevista exclusiva à CLAUDIA, a cantora, que dividirá o palco com Mariana Aydar, revelou as canções favoritas da carreira e trouxe mais detalhes sobre a sua performance (que aliás, é uma das mais aguardadas pelo público do evento). Confira:

CLAUDIA: O que o público pode esperar de seu show no Turá?

Joelma: Estou em turnê com minha turnê “Isso é Calypso” que passa por vários sucessos da minha carreira, músicas novas e muitos figurinos. Então tô preparando uma apresentação super especial pra galera curtir, dançar e se divertir muitão!

CLAUDIA: Qual é a sua conexão com a cantora Mariana Aydar?

Joelma: A Mariana Aydar, assim como eu, é uma apaixonada pelo Nordeste. Então quando pintou a oportunidade de tocar no Turá no mês de junho e fazer essa mistura, pensamos nela. Uma mulher muito talentosa, forte e que está conquistando seu espaço. Estamos preparando um dueto belíssimo!

CLAUDIA: Como você enxerga hoje a sua trajetória na banda Calypso? Se arrepende de algo?

Joelma: Eu estou hoje na melhor fase da minha carreira e o maior presente são os meus fãs, meus presentes do papai do céu.

CLAUDIA: De suas canções mais antigas e icônicas, qual é a sua favorita e por quê?

Joelma: Olha, são muitas (risos) e é difícil escolher uma só. Tem várias que são muito importantes, mas as minhas favoritas são “Dançando Calypso”, “A Lua Me Traiu”, “Pra Te Esquecer”, “Anjo” e “Voando Pro Pará”.

CLAUDIA: Há uma música que você ame apresentar ao vivo?

Joelma: Gosto muito das românticas, que eu faço encenação no palco. É um momento bem especial do show.

CLAUDIA: Quais são os seus próximos projetos para este ano?

Joelma: Esse ano estou em turnê com a “Isso é Calypso Tour”. Também estamos gravando um DVD chamado “Isso é Calypso Tour Brasil”, que será gravado em cinco estados; filmamos em Recife e SP, ainda faltam mais três. Além disso, em breve vem novidades e muita coisa boa!