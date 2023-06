Tudo sobre os looks de Anitta no clipe de Funk Rave

Anitta está de volta com mais um clipe repleto de estilo (e muitas polêmicas, claro). Estamos falando de Funk Rave, novo single da carioca que abre os trabalhos para o seu próximo álbum de estúdio (o primeiro sob o selo da Republic Records). Nele, a artista homenageia a estética da Furacão 2000 através de looks ousados que simulam o brazilian core (especificamente das regiões periféricas do Rio de Janeiro). Confira:

Inspirações estéticas

Daniel Ueda, stylist do clipe, revelou que a estética conversa muito com as peças que faziam parte do guarda-roupa da cantora no início de sua carreira (com um toque de modernidade, claro). Além disso, o visual veio inteiramente de marcas que fazem uso do upcycling, técnica de transformação de peças velhas em roupas novas.

Conjunto da Furacão 2000

Anitta inicia o clipe com um conjuntinho de short e top preto, na estética aveludada dos anos 2000, assinado pela marca “Pina”. O visual é complementado com um chinelo de tiras largas, um choker elástico preto e uma argola de prata que emulam a essência da moda periférica, o calor e os anos 2000.

Originalmente, o shorts possuía o logo da Furacão 2000 na parte traseira. Contudo, por não conseguir a autorização da marca, Anitta precisou substituir a imagem pela escrita “Funkrave 1993”.

Essa construção de símbolos brasileiros no figurino remontam às raízes de Anitta: “A gente mergulhou no que era a moda do funk lá nos anos 2000. Eu pirava nos looks quando era mais nova e no estilo das meninas que curtiam os bailes Furacão”, comentou a cantora durante uma coletiva de imprensa nesta manhã.

Jeans Clássico

O segundo look da Anitta é uma regata branca clássica com um detalhe especial: ela cortou a regatinha para que aparecesse um sutiã feito inteiramente de jeans, com uma aparência rasgada. O look é completado por um shorts (também jeans), todo rasgado e aberto.

Além disso, a artista também usa um par de óculos semelhante aos que artistas funk usam em suas apresentações. Sobre esse estilo, a artista comentou: “É uma mensagem minha, da cultura que eu me identifico. O Brasil é muito grande, não dá para demonstrar o que é tudo do país em um álbum só. Minha intenção é mostrar minhas raízes, minha realidade. Nasci e cresci em comunidades e nos subúrbios. O álbum e os visuais falam do meu início de carreira”.

Cores e Jeans

No último look do clipe, Anitta incorpora um top quadriculado colorido com um shorts jeans e um par de sandálias vibrantes. A estética jeans foi mantida em boa parte do clipe, assim como os chokers elásticos. A parte mais inovadora do look é o penteado de dois coques em bolinha, que evidenciam a grande tendência dos baby hairs!

Novo álbum de Anitta

Agora que escutamos o novo single da cantora, mal podemos esperar por mais notícias de seu álbum. Sobre o futuro do disco, a cantora comentou: “Tem muita coisa para vir ainda, não dá nem para eu respirar. Está ótimo, estou amando! Está chovendo sucesso, chovendo boy, equipe maravilhosa. A vida está perfeita! Vou até ligar para meu pai [de santo] para fazer umas proteções. Está bom demais para ser verdade”, brincou.

Por fim, ela confirmou que já tem sete clipes gravados para a era. Tá bom ou quer mais?