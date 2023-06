Marvvila lança EP ‘Minha VVez’ e comenta cena do pagode para mulheres

Depois da sua participação no Big Brother Brasil 23, Marvvila, um dos principais nomes no pagode feminino, investiu ainda mais na sua carreira como cantora.

Agora, a artista está de volta com o EP Minha VVez, que reúne os singles que havia lançado anteriormente, como #Sextei, Primeiro Encontro e Maliciosa, e faixas inéditas, incluindo uma nova parceria Péricles, o rei do pagode brasileiro, na música Canção de Despedida. Outra música inédita no EP é Pra Sempre Ou Nem Vem.

Minha VVez marca uma nova etapa na carreira da artista, que também adiantou que está cheia de projetos para este ano, como gravar um audiovisual para acompanhar suas novas músicas.

Além disso, Marvvila está prestes a estrear o EP no festival The Town – onde será atração principal – e na sua turnê internacional em Portugal: “Estamos preparando um show especial para colocar os portugueses para sambar bastante”.

“Este EP é o início de uma virada que quero dar na minha carreira. Estou feliz demais com tudo que tem acontecido e ansiosa para soltar as novidades que estamos planejando”, comentou a ex-BBB 23 em nota à imprensa.