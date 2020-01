Não é apenas “Game of Thrones” que encerra seus trabalhos esse ano. Outras séries muito amadas, como “The Big Bang Theory”, “Orange is The New Black”, “Gotham” e “Mr. Robot”.

Em vista disso, selecionamos 15 séries muito queridas entre os fãs que acabam, ou já acabaram, neste ano. Incluímos aquelas que também não tiveram recursos o suficiente para prosseguir suas histórias e foram canceladas pelas produtoras.

Essas séries deixaram um grande legado para trás e, com certeza, muitos sentirão falta. Mas vai dar pra matar a saudade maratonando os episódios novamente!

Confira a nossa lista e venha se despedir delas conosco:

Game of Thrones

–

A série da HBO, que é fenômeno mundial, está rodando atualmente sua oitava e última temporada. Cheia de revelações, batalhas e intrigas, a produção se consagrou como a favorita de muitos espectadores durante os anos em que foi transmitida, mas o desfecho está desagradando a maior parte dos fãs. O último episódio da trama vai ao ar no próximo domingo, dia 19.

Veep

–

Outra produção original da HBO, a saga da desastrada ex-senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) chegou ao fim na madrugada do dia 13 de maio (uma segunda-feira). A sátira política e social é aclamada pela crítica e ganhou vários prêmio da televisão, como o Emmy Awards.

The Big Bang Theory

–

Após 12 anos de história, ‘The Big Bang Theory‘ encerrará seus trabalhos no dia 12 de junho, com a transmissão do último episódio. Este será o 279º capítulo da comédia e ele será um especial duplo, com uma hora de duração. Pra fechar com chave de ouro!

Jessica Jones

–

‘Demolidor‘, ‘Luke Cage‘ e ‘Punho de Ferro‘ já haviam sido canceladas no ano passado. Dessa vez, quem não prosseguirá com novos episódios é ‘Jessica Jones‘. A heroína interpretada por Krysten Ritter volta na 3ª temporada, que estreia neste ano, e acaba por aí.

Desventuras em Série

–

‘Desventuras em Série‘ foi a primeira a se despedir em 2019. A série estreou sua 3ª temporada no comecinho do ano e já deixou os fãs com saudade muito cedo.

Transparent

–

Uma das produções mais famosas da Amazon Prime, ‘Transparent‘ sofreu um corte similar a ‘House of Cards‘. Jeffrey Tambor, ator que faz o papel principal da série, foi acusado de assédio pelo elenco e, então, imediatamente retirado da trama. A quinta e última temporada estreia ainda neste ano.

One Day at a Time

–

Segundo os fãs dessa sitcom, o cancelamento de ‘One Day at a Time‘ foi uma das maiores injustiças que a Netflix já cometeu. Repleta de questões sociais e bem-humorada, a trama conquistou fácil o seu público-alvo e agora deixa para trás três temporadas disponíveis na plataforma de streaming. Os últimos episódio subiram na Netflix em fevereiro.

Jane The Virgin

–

Com a 4ª temporada ainda em exibição no Brasil, a notícia de que ‘Jane The Virgin‘ não passará da 5ª temporada é real. A trama encabeçada por Gina Rodriguez vai retornar com os últimos episódios neste ano.

Orange Is The New Black

–

Aclamada pelos fãs, ‘Orange Is The New Black‘ se tornou uma das produções mais amadas da Netflix, mas infelizmente a história de Piper (Taylor Schilling) chegará ao fim. A 7ª temporada da série será a última e ainda não há data de estreia confirmada. Apenas sabemos que vai acontecer em 2019.

Mr. Robot

–

A trama com Rami Malek chegará ao fim em 2019. Apesar de atrasos no início das gravações da última temporada, as filmagens já estão acontecendo desde fevereiro. Teremos acesso ao desfecho da série no segundo semestre deste ano.

Gotham

–

A série spin-off do universo do Batman terminou sua história na 5ª temporada. Os 12 episódios transmitidos pela FOX chegam ao Brasil em breve.

Unbreakable Kimmy Schmidt

–

Uma das séries mais querida da Netflix teve seu fim em janeiro, com os seis episódios restantes da segunda parte da 4ª temporada. Essa vai deixar saudade…

Santa Clarita Diet

–

Mais uma produção que não foi poupada pela Netflix e acabou sendo cortada pela empresa. Drew Barrymore não voltará para novos episódios e então a série encerra seus trabalhos na 3ª temporada.

Shadowhunters

–

A série teen chegou ao fim com um episódio especial de duas horas e meia na Netflix. Assim, para a tristeza dos fãs da saga, sem mais novidades para ‘Shadowhunters‘ além da 3ª temporada.

Crazy Ex-Girlfriend

–

A comédia sobre Rebecca Bunch (Rachel Bloom) chega ao fim com os 18 episódios finais da 4ª temporada. A série finalizou seus trabalhos em março.