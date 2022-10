Livros para se aprofundar e entender mais sobre política

Atualizado em 6 out 2022, 12h06 - Publicado em 8 out 2022, 08h44

Quer entender mais sobre política, mas não sabe por onde começar? Veio ao lugar certo! A jornalista Clara Caldeira fez uma seleção de livros perfeitos para se aprofundar no assunto. Os textos abordam desde o sistema político brasileiro, até o feminismo, racismo e políticas públicas, confira as opções:

Feminismo em disputa: um estudo sobre imaginário político das mulheres brasileiras (Esther Solano Org., Boitempo)

A obra das pesquisadoras Beatriz Della Costa, Camila Rocha e Esther Solano mergulha em uma pesquisa minuciosa realizada com mulheres de diferentes nichos sociais e ideológicos. As autoras analisam as respostas para compreender as concordâncias e discordâncias sobre o feminismo e os direitos femininos. O livro conta ainda com uma pesquisa do Instituto Big Data que ajuda a entender a ação política em conversas com mulheres conservadoras, para encontrar valores que unam cidadãs com visões diversas. Compre aqui

Continuo Preta: A vida de Sueli Carneiro (Bianca Santana, Companhia das Letras)

A jornalista Bianca Santana biografa uma das maiores intelectuais do Brasil e referência histórica no movimento negro, Sueli Carneiro. O livro narra a história da filósofa, desde sua vida acadêmica, feitos e conquistas, até acontecimentos de sua vida pessoal, que nunca haviam chegado ao público. Através dos olhos de Bianca, podemos conhecer mais Sueli, da infância, a atuação política na vida adulta. Compre aqui

Pacto da Branquitude (Cida Bento, Companhia das Letras)

Cida Bento, eleita em 2015 pelo The Economist como uma das cinquenta pessoas mais influentes no mundo para a diversidade, reflete, questiona e denuncia a branquitude. O livro mergulha na universalidade e nas consequências nocivas da branquitude nas relações sociais e políticas. A cofundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert) reúne sua experiência e convida o eleitor a olhar para aqueles que, para se manter no centro, empurram todo os outros para a margem. Compre aqui

Arruda e Guiné (Bianca Santana, Fósforo)

“Arruda e Guiné: Resistência Negra no Brasil Contemporâneo” é uma coletânea que reúne os textos de Bianca Santana escritos entre 2017 e 2022. Arruda e guiné são plantas frequentemente associadas ao continente africano, apesar de não serem nativas da África. Hoje, essas plantas carregam saberes históricos e tradicionais e podem ser ponto de partida para imaginar a democracia. O livro aborda também a crise sanitária e a gestão durante a pandemia de Covid-19, a luta de povos originários e a desigualdade financeira e social entre as classes brasileiras. Compre aqui

Cotas Raciais (Livia Sant’anna, Jandaíra)

Com a coordenação de Djamila Ribeiro, Lívia Sant’anna apresenta um estudo sobre as cotas raciais no Brasil e seu impacto no ensino superior e em concursos públicos nos dez anos da lei. O livro relembra o histórico de restrições impostas a pessoas negras no acesso à educação formal e ainda faz o leitor compreender o racismo estrutural e seu impacto na desigualdade do país. Compre aqui

Pensamento feminista hoje: Perspectivas decoloniais (Heloisa Buarque de Hollanda Org., Bazar do Tempo)

O livro de Heloísa Buarque de Hollanda reflete sobre a perspectiva decolonial dentro do pensamento feminista contemporâneo. A obra reúne trabalhos de 22 autoras que dimensionam a contribuição para o debate atual de pensadoras pioneiras, como a argentina María Lugones; a nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí, que questiona os conceitos ocidentais de gênero a partir da experiência iorubá e outras mulheres ao redor do mundo. Compre aqui

História dos feminismos na América Latina (Dora Barrancos, Bazar do Tempo)

A historiadora argentina Dora Barrancos apresenta um panorama das correntes de pensamento e ação política que originaram e deram forma aos movimentos feministas na América Latina. O livro traça uma cartografia dos movimentos na região tendo como marco temporal os séculos XX e XXI. A história de mulheres pioneiras, guerrilheiras indígenas, advogadas e ativistas é contada. Compre aqui

Feminismo no Brasil: memórias de quem fez acontecer (Branca Moreira Alves; Jacqueline Pitanguy, Bazar do Tempo)

O livro “Feminismo no Brasil: memórias de quem fez acontecer” das autoras Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy conta a história dos movimentos e articulações feministas no país, a partir das memórias de mulheres que estavam à frente dessas lutas entre os anos 1970 e 1990. Os relatos reunidos na obra revelam um pioneirismo das mulheres nas articulações políticas nacionais. Compre aqui

Por um feminismo afro-latino-americano (Lélia Gonzalez, Zahar)

Lélia Gonzalez é uma das intelectuais brasileiras mais importantes do século XX e esse livro reúne um panorama amplo da obra dessa pensadora. A filósofa, antropóloga, professora, escritora, militante do movimento negro e feminista precursora trata sobre diversos temas, em meio aos anseios democráticos do Brasil e da América Latina, de 1979 a 1994. O livro traz ainda uma introdução crítica e cronologia de vida e obra da autora. Interseccional, decolonial, erudita e ao mesmo tempo popular, Lélia Gonzalez transitou da filosofia às ciências sociais, da psicanálise ao samba e aos terreiros de candomblé. Compre aqui

Uma história feita por mãos negras (Beatriz Nascimento; Alex Ratt Org., Zahar)

O livro “Uma história feita por mãos negras” reúne um panorama amplo do pensamento da historiadora, professora, poeta e ativista Beatriz Nascimento. A pensadora dedicou sua vida a resgatar a história do povo negro no Brasil. Com organização do antropólogo Alex Ratts, a obra reúne 24 textos da autora que reafirmam aspectos centrais de seus estudos: as relações raciais e de gênero. Compre aqui

A República de chinelos: Bolsonaro e o desmonte da representação (Luciana Villas Bôas, Editora 34)

No livro “A República de chinelos: Bolsonaro e o desmonte da representação”, a autora Luciana Villas Bôas, professora da UFRJ, reúne dois ensaios com “investigações nada convencionais” sobre o cotidiano social e político brasileiro. Seus textos refletem a realidade do Brasil com foco nas eleições presidenciais de 2018 e as ações do presidente eleito. Compre aqui