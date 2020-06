Para quem tem enfrentado os desafios de dividir o mesmo teto na quarentena, damos uma ideia. Que tal criar um clima especial para o Dia dos Namorados? Sugerimos escolher um look que você ama – aquele que tem saudade de usar – para ficar na sala mesmo. Estes casais já toparam.

ALINA BÖRZBACHER E MAMORU (@alinadorzbacher e @dermalspiritu)

A modelo Alina Dörzbacher não dispensa vestidos fluidos, que deixem transparecer suas tatuagens – das 13 que tem, 12 foram feitas por Mamoru, seu namorado.

“Adoro fazer e receber declarações apaixonadas. Valem um café da manhã cuidadoso e cheio de carinho, textão ou poesia. Relembrar momentos gloriosos que tivemos renova nossa cumplicidade e união nesse período de dificuldades”

JACKE SOUZA E FRANCISCO ESTEVES (@jacke.souza.oficial e @chiquinhoestevesvg)

Vermelho é a cor favorita da modelo Jacke Souza. Para ela, o tom, além de representar a paixão, faz com que se sinta poderosa e dona da festa. É ideal para uma noite de amor ao lado do marido, Francisco Esteves.

“Gostamos muito de comemorar. Então, não há dúvida de que a data será animada por aqui. Os planos incluem abrir uma garrafa de vinho, colocar música – ele adora ser DJ –, preparar algumas comidinhas e aproveitar tudo isso em frente à lareira, à luz de velas”

AMANDA MENDES E GRANDINHO (@todecrespa e @ograndinho)

A influenciadora digital Amanda Mendes nunca imaginou que sentiria falta de usar salto alto, mas resolveu matar a saudade. As sandálias completaram o look preto e branco escolhido para comemorar com o namorado, Lucas Marroni.

“Queremos aproveitar para jantar juntos e nos conectarmos ainda mais, como é necessário agora. Vamos nos vestir bem para a ocasião, inclusive porque a moda ajuda a revelar como estamos nos sentindo. Nesse aspecto, nossa sintonia já é muito forte, temos gostos parecidos”

LUCIANE SAKON E TIAGO CAVALCANTI (@lucianes e @tiagocavalcantis)

Dona de uma marca de roupas, Luciane Sakon gosta de peças confortáveis e bonitas, bem clean – o estilo também é o favorito do marido, Tiago Cavalcanti. Com o inverno chegando, ela deseja voltar a usar belos casacos e botas over the knee.

“Como temos curtido mais a nossa casa e aproveitado para cozinhar bastante, queremos fazer um jantar e tomar vinho. Para deixar o clima mais especial, combinamos de escolher looks que usaríamos se fôssemos sair”

JU ROMANO E JUNÃO FONTOLAN (@ju_romano e @junaofontolan)

A influenciadora digital Ju Romano está esperando o fim da quarentena para se jogar nos sapatos chamativos, brilhantes e nas calças jeans. Ela e o namorado, Junão Fontolan, não abrem mão dos looks bem coloridos e cheios de estampas.

“Vamos comemorar assistindo vídeos de viagens antigas, relembrando momentos marcantes e, quem sabe, trocando mimos comprados online. E vamos nos vestir com peças de cores vibrantes, porque acreditamos que se arrumar também é um jeito de demonstrar carinho pelo outro”

LAURA MIRANDA E CAROL CATÃO (@lauraomiranda e @carolcatao)

Com a chegada do frio, Laura Miranda (à direita) e Carol Catão sentem falta de fugir para a praia, o destino que mais amam, dos dias quentes passados de biquíni ou com roupas leves, como vestidos de linho.

“Acho que a ocasião pede que a gente se vista com uma roupa especial. Eu, Laura, capricho nos detalhes, na maquiagem, uso acessórios. A moda faz com que o momento se torne ainda mais agradável. Fora isso, não dispensamos comida feita com carinho, velas pela casa, mesa bonita, um bom vinho e música!”

COPIE EM CASA

Brincos de prata, Vivara, R$ 250* – Compre Aqui Vestido blazer de alfaiataria, Zara, R$ 499.* Top de poliéster. Le Lis Blanc, no Shop2gether, R$ 259,90.* – Compre Aqui Pulseira de metal, Cuff Jewerly, R$ 189.* Sandália de couro, Schutz, R$ 390.* Calça de sarja, Carol Bassi, no Shop2gether, R$ 845.* – Compre Aqui Anel de metal, Nadia Gimenes, R$ 297.* Brincos de metal, Lool, 467.* Coturno de couro, Arezzo, R$ 320

*preços pesquisados em Maio/2020, sujeitos a alteração