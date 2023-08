5 filmes que se destacaram no Festival de Gramado 2023

O Festival de Cinema de Gramado 2023 chegou ao fim no último sábado (19) e o grande vencedor, com 7 Kikitos (nome do troféu recebido pelos vencedores) foi Mussum: O Filmis, cinebiografia de Silvio Guindane, sobre a trajetória do ator Antônio Carlos Bernardes Gomes. A edição 51ª contou com outros destaques e estreias, como no caso de Retratos Fantasmas, novo documentário de Kleber Mendonça Filho, que faz uma belíssima homenagem ao cinema nacional, com foco em Recife.

A presença feminina em categorias técnicas entre os premiados foi abaixo do esperado, mas alguns longas trazem a visão das mulheres na direção de arte e no roteiro. Abaixo, confira 5 filmes para ficar de olho que foram destaque no festival e as previsões de lançamento.

Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

Novo trabalho do aclamado diretor Kleber Mendonça Filho, conhecido internacionalmente por Bacurau, Aquarius e Som ao Redor. Em Retratos Fantasmas, ele explora o gênero documental ao fazer um saudoso retrato sobre as transformações de Recife, em Pernambuco. Através da casa que cresceu e dos cinemas da região, Kleber mostra como sua cidade natal e a forma como as pessoas consomem os filmes mudou, traçando um paralelo entre os dois tópicos e a religião – já que boa parte dos cinemas de rua da cidade foram transformados em igrejas evangélicas. Retratos Fantasmas estreia nesta semana, dia 24, nos cinemas.

Veja o trailer:

Mais Pesado é o Céu, Petrus Cariry

Com Matheus Nachtergaele e Ana Luiza Rios, Mais Pesado é o Céu narra a trajetória de dois andarilhos no sertão do Ceará, que encontram um bebê abandonado e resolvem criá-lo. Marcado por paisagens icônicas da região, a história traz uma mensagem sobre deixar o passado descansar e focar no que podemos construir no futuro. Esse é o sétimo trabalho do diretor cearense Petrus Cariry. O filme foi laureado por sua montagem na seção de Longas Brasileiros, e está previsto para chegar aos cinemas primeiro semestre de 2024.

Confira uma cena abaixo:

Continua após a publicidade

O Acidente, de Bruno Carboni

Na categoria Longas Gaúchos, Marcela Ilha Bordin e Bruno Carboni ficaram com o prêmio de Melhor Roteiro por O Acidente. O filme segue uma ciclista que sofre um estranho acidente de trânsito. Surpreendentemente, ela sai ilesa e finge que nada aconteceu. Mas um vídeo do ocorrido viraliza na internet, o que a faz prestar queixa na polícia. A situação vai ganhando novas camadas quando ela passa a se envolver na vida da família que a atropelou.

Veja o trailer:

Tia Virgínia, de Fabio Meira

Estrelado por Vera Holtz e com a premiada direção de arte de Ana Mara Abreu (Durval Discos), Tia Virgínia conta a história de mulher de 70 anos que nunca se casou ou teve filhos. Ela acaba mudando de cidade para cuidar dos pais, já que é a única solteira da família. O longa se passa em um dia, antecedendo a visita das irmãs de Virgínia, interpretadas por Arlete Salles e Louise Cardoso, para a celebração do Natal em família. O filme recebeu uma Menção Honrosa na seção de Longas Brasileiros e ficou com os prêmios de Melhor Desenho de Som, Roteiro, Direção de Arte e Atriz, para Vera Holtz. Tia Virgínia está previsto para chegar aos cinemas em setembro.

Mussum: O Filmis, Silvio Guindane

O filme do ano do 51º Festival de Cinema de Gramado foi Mussum: O Filmis, que conta a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, popularmente conhecido por Mussum. Na cinebiografia, o ator Ailton Graça é quem dá vida ao humorista. Fundador do grupo Os Originais do Samba e parte de Os Trapalhões, ele se tornou um dos maiores comediantes do país. O elenco do filme tem também Yuri Marçal, Cacau Protásio, Neusa Borges, Jennifer Dias, Thawan Lucas Bandeira e Cinnara Leal. O longa foi consagrado com 7 prêmios do júri no festival: Melhor Filme, Melhor Ator para Ailton Graça, Melhor Ator Coadjuvante para Yuri Marçal (que vive Mussum quando jovem), Melhor Trilha e Menção Honrosa para o maquiador Martin Macias Trujillo e Prêmio do Público.

Confira o trailer abaixo:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.