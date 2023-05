5 filmes controversos com cenas de sexo verdadeiras

Esqueça “Cinquenta Tons de Cinza”, “365 Dias” ou “Instinto Selvagem”: apesar destes filmes serem extremamente picantes, alguns cineastas em Hollywood decidiram elevar o nível no quesito sensualidade e capturar sequências sexuais verdadeiras em suas produções. Sim, estamos falando de obras cinematográficas em que os atores transaram de verdade.

Do sangrento e violento “Calígula” ao polêmico “Parceiros da Noite”, estrelado pelo lendário Al Pacino, confira cinco filmes controversos com cenas de sexo reais:

Calígula (1979)

“Calígula” é um dos filmes mais polêmicos de todos os tempos. E entre os inúmeros motivos que o fizeram ganhar esse status de controverso — isso inclui uma sequência de incesto necrofílico —, estão as cenas pornográficas extremamente explicitas (e reais) do longa. O principal motivo para isso ter acontecido foi o fato de Bob Guccione, fundador da revista “Penthouse”, ter financiado a obra.

O Império dos Sentidos (1976)

Baseado na história real de Sada Abe, que asfixiou o namorado e cortou o seu pênis, “O Império dos Sonhos” conta com uma sequência de sexo verdadeira. Para o nosso alívio, a cena do assassinato e da remoção genital são apenas ficção.

Parceiros da Noite (1980)

Estrelado por ninguém menos que Al Pacino, “Parceiros da Noite” foi duramente criticado em seu lançamento por ser considerado homofóbico. Na trama, Al Pacino é um policial disfarçado que investiga assassinatos em uma boate gay. A grande reviravolta? As sequências eróticas que acontecem no plano de fundo da produção são todas verdadeiras.

9 Canções (2004)

“9 Canções” chamou a atenção por dezenas de motivos, e um deles é o fato de Kieran O’Brien e Margo Stilley, protagonistas do filme, terem transado de verdade em todas as sequências sensuais. Mas, claro, além disso, a produção conta com imagens reais dos shows de Franz Ferdinand, The Dandy Warhols e Black Rebel Motorcycle Club (caso alguém se importe, risos).

Shortbus (2006)

“Shortbus”, considerado um clássico cult contemporâneo, acompanha um grupo de nova-iorquinos presos em uma salão subterrâneo após um evento de arte. E aí, no meio de tantos hormônios e emoções, a situação se transforma numa grande orgia. Consequentemente, todo o elenco teve relações sexuais verdadeiras (o que acabou se tornando o maior chamariz do filme até os dias atuais).

