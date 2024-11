7 estreias do streaming para maratonar em novembro de 2024 

O mês de novembro promete agitar as plataformas de streaming com lançamentos para todos os gostos. Com uma seleção repleta de novidades, o público poderá aproveitar desde produções originais, com histórias marcantes e elenco renomado, até remakes aguardados de séries e filmes de sucesso.

A seguir, você confere os destaques do streaming em novembro:

Meninas Malvadas: O Musical (06/11)

Este musical é um remake do icônico longa lançado em 2004. A trama conta a história de Cady Heron, agora vivida por Angourie Rice. A jovem, que se muda da África para os Estados Unidos, enfrenta as dificuldades de se adaptar ao seu novo colégio – e ainda precisa lidar com o grupo das populares, liderado pela temida Regina George (Renée Rapp).

Onde assistir: Netflix

Duna: A Profecia (17/11)

A série é um spin-off baseado no universo criado por Frank Herbert, que expande a história apresentada nos filmes de Denis Villeneuve. Ambientada 10 mil anos antes do nascimento de Paul Atreides, a trama acompanha duas irmãs da Casa Harkonnen na luta contra forças que ameaçam a humanidade e na fundação da mística seita Bene Gesserit. O elenco reúne nomes como Emily Watson, Jessica Barden, Travis Fimmel e Olivia Williams.

Onde assistir: Max

Segundas intenções (21/11)

A série se passa 25 anos depois do filme que cativou o público com seu drama provocante, cheio de sexo e escândalo. Nesta nova adaptação, a trama acompanha os alunos de elite da Manchester College, uma universidade de Washington, D.C., onde a reputação significa tudo. As fraternidades e irmandades são as maiores, e dois irmãos adotivos, Caroline Merteuil e Lucien Belmont, farão de tudo para permanecer no topo da hierarquia social. Depois que um incidente de trote os ameaça, eles precisam mais do que nunca preservar seu poder – mesmo que isso signifique seduzir Annie Grover, a filha do vice-presidente dos Estados Unidos. Corações serão partidos, lealdades serão testadas e segredos serão revelados.

Onde assistir: Prime Video

Amor da Minha Vida (22/11)

Na série, Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sergio Malheiros) são melhores amigos desde sempre. Mas a vida amorosa dos dois não vai tão bem assim. Enquanto ela se mantém cética em relação ao amor, ele está preso em um relacionamento antigo que se tornou tedioso ao longo dos anos. Em meio a decepções ambos acabam encontrando na amizade uma faísca para um novo romance.

Onde assistir: Disney+

Beatles ’64 (22/11)

O documentário, produzido por Martin Scorsese, registra o momento em que os Beatles visitaram os Estados Unidos pela primeira vez durante uma turnê pelo país em 1964. Com imagens exclusivas, o filme oferece uma oportunidade de ver o momento em que a banda se tornou um dos grupos mais influentes – e amados – da história da música.

Onde assistir: Disney+

Blitz (22/11)

Dirigido por Steve McQueen, o filme conta a história épica de George (Elliott Heffernan), um menino de 9 anos na Segunda Guerra Mundial cuja mãe, Rita (Saoirse Ronan), o manda embora da cidade para um lugar seguro. Determinado a voltar para a casa, o jovem embarca em uma aventura que o levará a enfrentar enormes perigos enquanto sua mãe angustiada tenta encontrá-lo.

Onde assistir: Apple TV+

Senna (29/11)

A minissérie conta a história de Ayrton Senna, um dos mais famosos e amados esportistas da Fórmula 1. Ao longo de seis episódios, a produção mergulha na trajetória do piloto e explora sua vida, amores e trajetória. A trama se desenrola a partir da largada de sua carreira, na Fórmula Ford, e acompanha sua jornada até o acidente que tirou sua vida.

Onde assistir: Netflix

