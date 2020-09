Netflix vai lançar primeira série ficcional sobre Ayrton Senna

Conhecer a intimidade e relembrar os momentos marcantes de um dos pilotos mais queridos do mundo será uma realidade animadora para os fãs e admiradores de Ayrton Senna. A Netflix, anunciou nesta quinta-feira (3) a produção da primeira série sobre sua vida.

O ponto de partida é o começo da carreira automobilística de Senna, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na F1600. A trama promete mostrar a realidade de Senna para além da carreira, falando sobre a intimidade do ídolo. O piloto faleceu em um trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994.

“É muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer deste projeto algo totalmente único e inédito. E ninguém melhor do que a Netflix, que tem um alcance global, para ser nossa parceira neste projeto”, celebrou Viviane Senna, irmã de Ayrton.

Continua após a publicidade

Por trás do herói nacional que conquistou o coração de todos, a obra tem a participação ativa de sua família na produção. As locações contam com a casa onde Senna nasceu e cresceu, na Grande São Paulo.A minissérie, que será gravada em inglês e português, terá oito episódios. A produção está prevista para ser lançada em 2022.

Atualmente, existe no catálogo da Netflix um documentário internacional sobre o piloto chamada “Senna, o brasileiro, o herói, o campeão”, dirigido por Asif Kapadia, que também assinou o oscarizado “Amy”, de 2015, sobre a cantora Amy Winehouse.