Malu Rodrigues fala sobre o musical de “A Noviça Rebelde”

Não é exagero afirmar que A Noviça Rebelde possui um lugar especial no coração e trajetória de Malu Rodrigues. Aos 30 anos, a atriz já estrelou o musical em três ocasiões: a primeira foi em 2008, quando encarnou a pequena Louisa. Uma década depois, retornou à produção em grande estilo, abocanhando o papel de Maria, protagonista da narrativa.

E agora, a partir de 13 de julho, Malu se prepara para encantar o público de São Paulo com mais uma interpretação de Maria, desta vez com direção de Charles Möeller & Claudio Botelho.

E o que mudou desde a primeira vez em que Malu encarou o desafio de estar à frente desse grande clássico? A estrela responde: “Dessa vez, eu consegui deixar a autocobrança de lado e apenas curtir. A Maria é só curtição, é só amor, alegria. Isso sem falar na autoconfiança: ela precisa se sentir muito segura para conquistar todas aquelas crianças e enfrentar o capitão da marinha. Felizmente, a maturidade me proporcionou estar nesse lugar”, afirma.

Para Malu, Maria é o papel dos sonhos de qualquer estrela de musical: “Quem falar o contrário é mentira. Maria tem uma energia de luz solar, ela desperta o amor através da música”, declara.

Aliás, é através da música que Malu encontra um de seus principais pontos de conexão com a personagem. “Há alguns anos, passei a participar de um projeto chamado ‘Cantareiros’, onde cantamos em asilos, orfanatos e hospitais. Cantar para mim é como respirar. Se eu parar de cantar, não sei como sobreviver, e a Maria é exatamente assim: ela vive pela música”, conta.

Continua após a publicidade

Sobre o preparo físico e vocal para encarar horas realizando coreografias elaboradas e interpretando canções extremamente desafiadoras, rodeada por um grupo de sete crianças e uma orquestra regida pelo maestro Marcelo Castro, a atriz brinca: “Eu só durmo. Sou conhecida pelo elenco por dormir muito. É brincadeira, porém verdade: voz é sono”, conta.

Mas para além do repouso, a intérprete afirma manter um treino constante que independe de A Noviça Rebelde ou quaisquer outros projetos que esteja participando: “Tenho acompanhamento com personal, aulas de canto e aulas de dança, incessantemente. Durante os fins de semana, chego a cantar por seis horas, pois realizo duas apresentações. É muito físico.”

Por aqui, não vemos a hora de conferir o resultado na capital paulista.

