Por trás da música nova dos Beatles com lançamento marcado para este ano

Paul McCartney pegou todos de surpresa nos últimos dias ao anunciar que uma nova faixa dos The Beatles, definida como “a canção final da banda”, será lançada ainda em 2023. A informação foi revelada em uma entrevista ao programa Today, da BBC Radio 4. Mas afinal, como isso será possível na ausência de John Lennon?

Inteligência artificial irá recriar voz de Lennon

Segundo McCartney, um software de inteligência artificial recriará a voz de John Lennon a partir de uma demo inédita [para quem não sabe, demos são canções inacabadas]. “Era uma demo que John tinha e na qual trabalhamos. Acabamos de finalizá-la. Nós conseguimos captar a voz de John e torná-la pura, por meio da inteligência artificial. Então, mixamos a gravação como faríamos normalmente. Isso dá algum tipo de margem de manobra”, revelou à BBC.

Origem da demo

A demo em questão foi gravada em 1980, pouco antes da morte de John Lennon. Curiosamente, a fita cassete na qual foi gravada tinha o nome “For Paul” (Para Paul, em português) e foi entregue a McCartney por Yoko Ono, viúva de Lennon, apenas em 1994.

Nome da faixa

Apesar do título ainda não ter sido divulgado, há teorias de que a produção seja baseada em “Now and Then”, composta por Lennon em 1978. Vale lembrar que essa música foi ensaiada algumas vezes pela banda, mesmo não estando em quaisquer álbuns oficiais. Aliás, George Harrison, guitarrista dos Beatles, chegou a declarar na época que simplesmente não gostava da canção.

De qualquer forma, a gravação original possui apenas a voz de John e as notas do piano, sem muita qualidade e com ruídos ao fundo, já que o plano era simplesmente realizar uma captura caseira num momento de inspiração.

Documentário “Get Back” foi importante para o processo

Ainda em entrevista à BBC, McCartney revelou que a restauração da demo só foi possível após o documentário “Get Back”, distribuído pela Disney+. Peter Jackson, diretor da produção, conseguiu programar softwares para reconhecer cada elemento da faixa e separar a voz de Lennon do piano sem comprometer a qualidade final. E aí, quem está ansioso para ouvir a nova (e última) canção dos Beatles?