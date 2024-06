7 filmes no streaming para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro

Você sabia que hoje, 19 de junho, é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro? A data foi selecionada para homenagear o dia em que, supostamente, teriam sido feitas as primeiras imagens a partir da tecnologia do cinematógrafo no Brasil (isto é, em 19 de junho de 1898).

Na ocasião, foram filmadas cenas a bordo do navio Brésil, que havia partido de Bordeaux, na França. Foi lá que o italiano Afonso Segreto concluiu um curso sobre o funcionamento do cinematógrafo e trouxe um dos aparelhos para o Brasil. As filmagens registraram a paisagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Claro, há algumas controvérsias em relação à data, visto que alguns historiadores contestam o fato de que Afonso realmente tenha realizado as primeiras imagens cinematográficas no Brasil.

Porém, o fato é: desde lá, a sétima arte nacional não parou de evoluir. Conquistando reconhecimento internacional através de grandes obras como “Cidade de Deus” e “Central do Brasil”, o nosso país se tornou um dos mercados mais singulares e pioneiros do audiovisual. Por isso, separamos alguns dos longas que você não pode deixar de assistir (ou revisitar) durante o Dia do Cinema Brasileiro. Confira:

Central do Brasil (1998)

“Central do Brasil”, dirigido por Walter Salles, continua sendo uma das produções brasileiras que mais conquistou alcance internacional. A trama gira em torno de Dora, uma ex-professora, e Josué, um garoto órfão, em uma viagem pelo Brasil para encontrar o pai do menino.

Destacando questões sociais e emocionais, o filme capta a essência do Brasil com atuações marcantes, especialmente de Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Aliás, desde 1999, nenhuma outra atriz brasileira alcançou a façanha de ser indicada.

Onde assistir: Globoplay (streaming) ou Apple TV+ (Aluguel)

Cidade de Deus (2002)

Dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, o filme é uma excelente adaptação do romance homônimo de Paulo Lins. Retrata a ascensão do crime organizado na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, desde os anos 1960 até os anos 1980.

Conhecido por seu estilo visual inovador e narrativa poderosa, o longa recebeu aclamação mundial e várias indicações ao Oscar (Melhor Diretor, Roteiro Adaptado, Edição e Fotografia), destacando-se pela sua crueza e autenticidade.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Tropa de Elite (2007)

Quem assistiu sabe: “Tropa de Elite” oferece uma visão brutal e realista das operações do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) no Rio de Janeiro. Com Wagner Moura no papel do Capitão Nascimento, o filme foi um fenômeno cultural e provocou intensos debates sobre violência policial, corrupção e a guerra contra as drogas no Brasil. Por esses e outros motivos, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay

O Pagador de Promessas (1962)

“O Pagador de Promessas” é o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Baseado em uma peça de Dias Gomes, conta a história de Zé do Burro, um homem humilde que tenta cumprir uma promessa, carregando uma cruz até uma igreja em Salvador.

De forma singular, a obra aborda temas como fé, religiosidade popular e hipocrisia, sendo uma grande aula sobre como a arte pode (e deve) ser uma plataforma para críticas sociais profundas.

Onde assistir: Globoplay

Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976)

Dirigido por Bruno Barreto e baseado no romance de Jorge Amado, “Dona Flor e Seus Dois Maridos” mescla comédia e sensualidade para contar a história de Dona Flor, que se vê dividida entre seu falecido marido libertino e seu novo esposo rígido.

Protagonizada por Sônia Braga, a obra foi um grande sucesso de bilheteria, incendiando inúmeras discussões sociais que se mantém atuais. Além disso, o longa definitivamente ajudou a consolidar o cinema brasileiro no cenário internacional.

Onde assistir: MUBI, Globoplay e Looke

Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981)

Se há um filme que traz uma representação impactante da vida de crianças de rua no Brasil, este filme é “Pixote”. Na história, um menino abandonado se torna um criminoso, precisando lidar com a brutalidade e a desesperança enfrentadas por jovens marginalizados.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

O Auto da Compadecida (2000)

Baseado na peça de Ariano Suassuna, o icônico “O Auto da Compadecida” mistura comédia, drama e elementos do folclore brasileiro de forma absolutamente original. Segue as aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres e espertos, em uma série de situações engraçadas e absurdas.

Aclamado por sua fidelidade à cultura popular nordestina e por suas performances, especialmente a de Matheus Nachtergaele, o filme se tornou um clássico inegável do cinema nacional. Ah, e vem continuação aí, viu?

Onde assistir: Globoplay

